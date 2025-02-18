EGE’DE DEPREM: Az önce nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!

Bugün saat 10:49'da Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi.
Bugün saat 10:49'da Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:07:46:54 TSİ
Enlem:36.71639 N
Boylam:25.87944 E
Derinlik:7 km
20 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşmış ve yaklaşık 20 gündür art arda depremler yaşanmıştı. AA'da yer alan habere göre, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naci Sözbilir bu süreçte yaklaşık 3 bin deprem meydana geldiğini belirterek bölgede artık "deprem fırtınasının son aşamasına gelindiğini" ifade etti.
Santorini'deki Deprem Fırtınasının Sonu Geliyor
Sözbilir, 28 Ocak'ta Santorini Adası çevresinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki sismik aktivitenin hızla arttığını belirtti. Başlangıçta daha küçük büyüklüklerdeki depremlerle başlayan süreç, zamanla 5 büyüklüğündeki sarsıntılarla devam etti. Depremler, adada yaşayanları endişelendirse de, Sözbilir, son dönemde sarsıntı sayısının belirgin şekilde azaldığını, günde ortalama 400 depremden şu an yalnızca 10-15'e düştüğünü söyledi. Bu azalma "deprem fırtınasının sonuna yaklaşıldığını" gösteriyor.
Volkanik ve Tektonik Hareketler Birlikte Etkili
Bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren Sözbilir, Santorini'deki depremlerin hem volkanik hem de tektonik kaynaklı olduğunu ifade etti. Santorini'nin aktif bir volkanik bölge olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Şu anda orada bir magma sokulumu var ve yüzeye doğru hareket ediyor. Bu süreç, hidrotermal akışkanlar ve gazların kayaları kırmasına neden oluyor, bu da sık sık küçük depremler oluşturuyor" dedi. Depremlerin azalmasının ardından belirsizlik dönemi yaşandığını belirten Sözbilir, bölgedeki sismik aktivitenin tamamen sonlanmadığını ve benzer sarsıntıların yeniden olabileceğini kaydetti.
Geçmişteki Deprem Fırtınaları ve Olası Tehlikeler
Santorini Adası'nda 2011-2012 yıllarında da benzer bir deprem fırtınası yaşanmış ve bu aktivite birkaç ay sürmüştü. Sözbilir, geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak, benzer bir sismik aktivitenin tekrar edebileceğini, fakat bu süreçlerin yıkıcı bir etkiye yol açmadığını belirtti. Bununla birlikte, volkanik patlamalar ve tsunami tehlikesi gibi risklerin hala mevcut olduğunu vurguladı. Ancak, alınacak önlemlerle bu tehditlerin büyük bir hasara yol açmadan atlatılabileceğini söyledi.
Bilimsel Çalışmalar ve Güvenlik Önlemleri
Sözbilir, bilim insanları olarak bu süreç boyunca hassas bir çalışma yürüttüklerini, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde volkanik kökenli depremleri araştırmak amacıyla bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti. Yurt dışındaki bilim insanlarının da yer aldığı bu grubun, Ege Denizi ve Türkiye'deki aktif volkanlar hakkında önemli veriler toplamayı amaçladığını söyledi. Ayrıca, vatandaşlara AFAD ve diğer resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini öneren Sözbilir, "Eğer gerekli önlemler alınırsa, ciddi bir problem yaşanması beklenmiyor" dedi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ŞUBAT 2025
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-02-18 07:58:58
|38.20861
|38.60167
|7.05
|ML
|1.8
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2025-02-18 07:46:54
|36.71639
|25.87944
|7.0
|MW
|5.0
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 07:35:30
|36.72556
|36.15722
|7.37
|ML
|1.5
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.60 km] Payas (Hatay)
|Detay
|2025-02-18 07:06:21
|38.11417
|38.71278
|7.0
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2025-02-18 07:04:20
|36.59389
|25.63778
|7.0
|ML
|3.1
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 06:47:47
|36.62361
|25.67222
|7.0
|ML
|2.7
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 06:44:43
|38.76944
|40.15556
|18.75
|ML
|1.6
|Palu (Elazığ)
|Detay
|2025-02-18 06:38:42
|36.61028
|25.66694
|7.0
|ML
|2.9
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 06:38:04
|38.69278
|43.12833
|7.0
|ML
|2.8
|Van Gölü - [05.54 km] Tuşba (Van)
|Detay
|2025-02-18 06:36:23
|36.53
|25.65528
|7.0
|ML
|2.8
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 06:30:38
|36.565
|25.61139
|7.0
|ML
|3.3
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 06:21:12
|40.50056
|36.93556
|7.0
|ML
|2.8
|Niksar (Tokat)
|Detay
|2025-02-18 06:17:44
|39.85417
|33.17083
|7.01
|ML
|1.1
|Elmadağ (Ankara)
|Detay
|2025-02-18 06:09:47
|36.56528
|25.55194
|7.0
|ML
|3.6
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 05:54:03
|36.58667
|25.54583
|7.0
|MW
|4.3
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-18 05:46:30
|37.87583
|26.93889
|7.0
|ML
|2.1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.23 km] Menderes (İzmir)