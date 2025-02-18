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EGE'DE DEPREM: Az önce nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 08:01 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 08:15
EGE’DE DEPREM: Az önce nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bugün saat 10:49'da Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi.

    (Kaynak: AFAD)(Kaynak: AFAD)

    AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

    Büyüklük:5.0 (Mw)
    Yer:Ege Denizi
    Tarih:2025-02-18
    Saat:07:46:54 TSİ
    Enlem:36.71639 N
    Boylam:25.87944 E
    Derinlik:7 km

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    20 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

    Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşmış ve yaklaşık 20 gündür art arda depremler yaşanmıştı. AA'da yer alan habere göre, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naci Sözbilir bu süreçte yaklaşık 3 bin deprem meydana geldiğini belirterek bölgede artık "deprem fırtınasının son aşamasına gelindiğini" ifade etti.

    Santorini'deki Deprem Fırtınasının Sonu Geliyor

    Sözbilir, 28 Ocak'ta Santorini Adası çevresinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki sismik aktivitenin hızla arttığını belirtti. Başlangıçta daha küçük büyüklüklerdeki depremlerle başlayan süreç, zamanla 5 büyüklüğündeki sarsıntılarla devam etti. Depremler, adada yaşayanları endişelendirse de, Sözbilir, son dönemde sarsıntı sayısının belirgin şekilde azaldığını, günde ortalama 400 depremden şu an yalnızca 10-15'e düştüğünü söyledi. Bu azalma "deprem fırtınasının sonuna yaklaşıldığını" gösteriyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Volkanik ve Tektonik Hareketler Birlikte Etkili

    Bölgedeki sismik hareketliliği değerlendiren Sözbilir, Santorini'deki depremlerin hem volkanik hem de tektonik kaynaklı olduğunu ifade etti. Santorini'nin aktif bir volkanik bölge olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Şu anda orada bir magma sokulumu var ve yüzeye doğru hareket ediyor. Bu süreç, hidrotermal akışkanlar ve gazların kayaları kırmasına neden oluyor, bu da sık sık küçük depremler oluşturuyor" dedi. Depremlerin azalmasının ardından belirsizlik dönemi yaşandığını belirten Sözbilir, bölgedeki sismik aktivitenin tamamen sonlanmadığını ve benzer sarsıntıların yeniden olabileceğini kaydetti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Geçmişteki Deprem Fırtınaları ve Olası Tehlikeler

    Santorini Adası'nda 2011-2012 yıllarında da benzer bir deprem fırtınası yaşanmış ve bu aktivite birkaç ay sürmüştü. Sözbilir, geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak, benzer bir sismik aktivitenin tekrar edebileceğini, fakat bu süreçlerin yıkıcı bir etkiye yol açmadığını belirtti. Bununla birlikte, volkanik patlamalar ve tsunami tehlikesi gibi risklerin hala mevcut olduğunu vurguladı. Ancak, alınacak önlemlerle bu tehditlerin büyük bir hasara yol açmadan atlatılabileceğini söyledi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bilimsel Çalışmalar ve Güvenlik Önlemleri

    Sözbilir, bilim insanları olarak bu süreç boyunca hassas bir çalışma yürüttüklerini, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde volkanik kökenli depremleri araştırmak amacıyla bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti. Yurt dışındaki bilim insanlarının da yer aldığı bu grubun, Ege Denizi ve Türkiye'deki aktif volkanlar hakkında önemli veriler toplamayı amaçladığını söyledi. Ayrıca, vatandaşlara AFAD ve diğer resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini öneren Sözbilir, "Eğer gerekli önlemler alınırsa, ciddi bir problem yaşanması beklenmiyor" dedi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ŞUBAT 2025

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2025-02-18 07:58:5838.2086138.601677.05ML1.8Battalgazi (Malatya)Detay
    2025-02-18 07:46:5436.7163925.879447.0MW5.0Ege DeniziDetay
    2025-02-18 07:35:3036.7255636.157227.37ML1.5Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.60 km] Payas (Hatay)Detay
    2025-02-18 07:06:2138.1141738.712787.0ML1.1Pütürge (Malatya)Detay
    2025-02-18 07:04:2036.5938925.637787.0ML3.1Ege DeniziDetay
    2025-02-18 06:47:4736.6236125.672227.0ML2.7Ege DeniziDetay
    2025-02-18 06:44:4338.7694440.1555618.75ML1.6Palu (Elazığ)Detay
    2025-02-18 06:38:4236.6102825.666947.0ML2.9Ege DeniziDetay
    2025-02-18 06:38:0438.6927843.128337.0ML2.8Van Gölü - [05.54 km] Tuşba (Van)Detay
    2025-02-18 06:36:2336.5325.655287.0ML2.8Ege DeniziDetay
    2025-02-18 06:30:3836.56525.611397.0ML3.3Ege DeniziDetay
    2025-02-18 06:21:1240.5005636.935567.0ML2.8Niksar (Tokat)Detay
    2025-02-18 06:17:4439.8541733.170837.01ML1.1Elmadağ (Ankara)Detay
    2025-02-18 06:09:4736.5652825.551947.0ML3.6Ege DeniziDetay
    2025-02-18 05:54:0336.5866725.545837.0MW4.3Ege DeniziDetay
    2025-02-18 05:46:3037.8758326.938897.0ML2.1Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.23 km] Menderes (İzmir)

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