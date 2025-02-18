EGE’DE DEPREM: Az önce nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!

Bugün saat 10:49'da Ege Denizi 'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi.

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20 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşmış ve yaklaşık 20 gündür art arda depremler yaşanmıştı. AA'da yer alan habere göre, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naci Sözbilir bu süreçte yaklaşık 3 bin deprem meydana geldiğini belirterek bölgede artık "deprem fırtınasının son aşamasına gelindiğini" ifade etti.

Santorini'deki Deprem Fırtınasının Sonu Geliyor

Sözbilir, 28 Ocak'ta Santorini Adası çevresinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki sismik aktivitenin hızla arttığını belirtti. Başlangıçta daha küçük büyüklüklerdeki depremlerle başlayan süreç, zamanla 5 büyüklüğündeki sarsıntılarla devam etti. Depremler, adada yaşayanları endişelendirse de, Sözbilir, son dönemde sarsıntı sayısının belirgin şekilde azaldığını, günde ortalama 400 depremden şu an yalnızca 10-15'e düştüğünü söyledi. Bu azalma "deprem fırtınasının sonuna yaklaşıldığını" gösteriyor.