Şaibeli kurultayda kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor! Otel odalarında para trafiği I İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifade verdi

38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu 'nu desteklediğini ve bunu da çevresindeki herkese söylediğini aktaran Karaaslan, kurultaydan yaklaşık 15-20 gün önce İzmir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan B.G'nin mesai arkadaşı Z.K. aracılığıyla kendisine haber gönderdiğini ve Ekrem İmamoğlu 'nun görüşmek istediğini kaydetti.

Şaibeli kurultayda kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Karaaslan, ifadesine şöyle devam etti:

"Ben haberi getiren arkadaşıma hitaben 'Benimle ne görüşecek, konu nedir?' diye sordum. Buna karşılık Z.K. bana 'CHP'nin kurultayı hakkında seninle görüşecek.' dedi. Bende kendisine bu konu hakkında görüşmek istemediğimi söyledim. Aradan bir hafta geçtikten sonra Z.K. tekrar bana gelerek aynı teklifini yeniledi.

Bana, 'Ekrem İmamoğlu beni sıkıştırıyor.' dedi. Ben yine İmamoğlu ile görüşme teklifini kabul etmedim. Kurultay tarihinden yaklaşık 10 gün kadar önce kurultay işlerini takip etmek için Ankara'ya geldim. Ulus semtindeki bir otele yerleştim. Burayı biz delegelere parti genel merkezi tahsis etmişti. Bütün İzmir ekibi bu otelde kalıyorduk.

Eski CHP Mardin il başkanı olan ancak parti genel merkezinden Mardin il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan, ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan M.K. kendisini eskiden beri tanıdığımdan dolayı benim kaldığım otelde görüşmek için defalarca beni cep telefonumdan aradı. Ben de kendisiyle görüşmeyi kabul ettim."