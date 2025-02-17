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Hamas doğruladı: Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Hamas, Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin'in İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarmıştı.

AA AA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 18:22 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 18:25
Hamas doğruladı: Lübnan’daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin İsrail saldırısında hayatını kaybetti

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    Hamas, Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin'in İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinde bir aracı hedef aldığına işaret edildi.

    Söz konusu hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden olan Muhammed Şahin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Hamas'ın Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin (Takvim.com.tr)Hamas'ın Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin (Takvim.com.tr)

    Açıklamada, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluğu altına kalacak." ifadesi kullanıldı.

    Hamas açıklamasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılarıyla direnişin iradesini kıramayacağına işaret edildi.

    Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sayda'da düzenlenen hava saldırısında, "Lübnan'daki Hamas operasyonları departmanı başkanı" Muhammed Şahin'in öldüğü aktarıldı.

    Şahin'in "Lübnan'dan İsrail'e karşı saldırılar düzenlediği" öne sürülen açıklamada, Şahin'in Hamas içinde önemli bir isim olduğu ve İsrail'e karşı düzenlenen saldırıların sorumlusu olduğu savunuldu.

    Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarmıştı.

    Lübnan Sağlık Bakanlığı ise söz konusu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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