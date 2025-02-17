"Elimde ses kaydı var" diyen CHP'li Ferihan Karasu TAKVİM'e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

KURULTAYIN EN ÖNEMLİ İKİ TANIĞI TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU



Geride bıraktığımız günlerde de "şaibe" ile anılan ve iptali için dava açılan kurultayın en önemli tanıklarından Tolgahan Erdoğan ve Erkan Çakır Takvim.com.tr'ye ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.



"CHP'Yİ DİZAYN ETMEK İÇİN HARCANAN 250 MİLYON DOLAR VAR"



Erdoğan, Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var" demişti.



CHP'li belediyelerde şaibeli bir yerel seçim süreci olduğunu açık açık söyleyen Erdoğan, "Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız" şeklinde konuşmuştu.