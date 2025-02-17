"Elimde ses kaydı var" diyen CHP'li Ferihan Karasu TAKVİM'e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım

"Şaibe" iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanıkları tarafından dile getirildi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle kurultayın iptali için dava açtı.