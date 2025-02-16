AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Özel'in bu sözlerine AK Parti'den çok sert bir yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada hem Özgür Özel'i eleştirdi hem de CHP'de yaşanan bölünmelere dikkat çekti.

AK Partili Çelik'in sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.