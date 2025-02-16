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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir” dedi.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki

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    ÖZEL BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

    Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumdan sonra konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir" dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

    AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
    Özel'in bu sözlerine AK Parti'den çok sert bir yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada hem Özgür Özel'i eleştirdi hem de CHP'de yaşanan bölünmelere dikkat çekti.

    AK Partili Çelik'in sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

    Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade "Yassıada zihniyeti"dir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları "Yassıada zihniyeti"nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

    CHP'DEKİ BÖLÜNMEYE SALVO
    Özgür Özel ayrıca iktidarımızın "milletin gözünden düştüğünü" söylemiş. Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden "şiir okuma" konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel "erken seçim" diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.

    CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir.

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