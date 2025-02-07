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Kandil'de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan'dan "silah bırakmayız" pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “PKK’yı lağvettiğini açıkla” çağrısı, PKK içinde büyük bir kırılma yarattı. Son olarak PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan’ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK’nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunarak pazarlık yapmaya çalıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 11:07
Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez

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    Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girilirken, terör örgütü PKK içinde sancılar derinleşiyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" ve "İç cepheyi güçlendirme" mesajları doğrultusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Çık, PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısı örgütte büyük bir kırılma yarattı.

    DEM PARTİ'NİN İMRALI TEMASLARI VE 15 ŞUBAT İDDİASI
    DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği ikinci görüşmeden de net bir silah bırakma çağrısı çıkmadı. MHP lideri Bahçeli, çağrının bir an önce yapılması gerektiğini vurgularken, PKK elebaşı Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği tarih olan15 Şubat'ta bir açıklama yapacağı iddiaları gündeme geldi.

    Kandil'de ʺsilah bırakmaʺ sancısı sürüyorKandil'de ʺsilah bırakmaʺ sancısı sürüyor

    KANDİL'DE SANCI SÜRÜYOR
    Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısının ardından Kandil'de başlayan sancı süreç ilerledikçe büyüyor.

    Kandil'den yükselen çatlak sesler sabotaj denemeleri yapıyor. Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Sabri Ok'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı...

    Son olarak PKK elebaşı Murat Karayılan bir açıklama yaparak silah bırakmayacaklarını söyledi. Karayılan, örgütün geleceğini Öcalan'ın serbest kalmasına bağlayarak, pazarlık yapmaya çalıştı.

    PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr Arşiv)

    HEM APO'YU PAZARLIK MALZEMESİ YAPTI HEM ÇAĞRIYA UYULMAZ DEDİ
    Örgütün paçavralarından birine konuşan ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan teröristbaşı Murat Karayılan, "İktidarın yani hükümetin bu konudaki duruşu net değil. Esasen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç sefer konuştu ve 'Bahçeli'nin sözlerinin arkasındayız' dedi. Ancak pratikte ise bunun tam tersini yapmaktadır. Yani yeni bir dönemin başlaması, belirtildiği gibi bir Türk-Kürt barışının gelişmesi yolunda hiçbir olumlu adımları yoktur." iddiasında bulundu.

    Öcalan'ı pazarlık konusu yapmayı sürdüren Karayılan "Silah bırakma" çağrısına ilişkin, "Bu bizim değil onların sorunudur. O çağrı yapıp, 'Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun' diyenlerin adım atılması için çabalaması gerekiyor. Açık ki Devlet Bahçeli bu çağrıyı kafasına estiği için yapmamıştır. Arkasında devlet, en azından devletin bir kesimi vardır." dedi.

    "BİR TEK ÇAĞRIYLA BU İŞ BİTER Mİ"
    Olası bir silah bırakma çağrısının sonuç vermeyeceğini öne süren teröristbaşı Karayılan PKK'nın kongresini toplayarak karar alması gerektiğini bunun da Abdullah Öcalan'ın devreye girmesiyle olabileceğini iddia ederek kendisiyle çelişti.

    Teröristbaşı Murat Karayılan, "Diyelim ki Önderlik (Abdullah Öcalan) çağrıda bulundu. Peki, bir tek çağrıyla bu iş biter mi! Biz on binlerce silahlı gücü bulunan bir hareketiz. Ve bu güç öyle para için gelmiş, maaşını kesip 'evine git' denilince hemen onu yapacak bir güç değil. Bu güç ideolojik bir güçtür; inançlı insanlar topluluğudur. Fedaidirler. Şayet bu ideolojiyi yaratan kişi, Önder Apo'nun kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe, öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz." iddiasında bulundu.

    "KİMSEYE SİLAH BIRAKIN DEMEM"
    Önderliğimiz bu güçle daimi bir biçimde konuşamazsa, silah bırakmaya dönük nasıl ikna edecek! Evet; ben de mesela şimdi bu hareketin sorumlularından birisiyim ve gerillayla uğraşıyorum; kendim de bir gerillayım. Ama ben kimseye çağrıda bulunarak 'silah bırakın' diyemem. Zaten demem de. Bugün Zap'ta 200 metre mesafede Türk devletinin askerleriyle arkadaşlarımız birbirleriyle savaşıyorlar. Ben nasıl oradaki arkadaşlara silah bırakmalarını belirtebilirim. Ben bu konuya dair kendimde hiçbir hak görmüyorum. Özcesi Önder Apo'nun devreye girmesi gerekiyor."

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