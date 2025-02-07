Kandil'de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan'dan "silah bırakmayız" pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez

Öcalan'ı pazarlık konusu yapmayı sürdüren Karayılan "Silah bırakma" çağrısına ilişkin, "Bu bizim değil onların sorunudur. O çağrı yapıp, 'Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun' diyenlerin adım atılması için çabalaması gerekiyor. Açık ki Devlet Bahçeli bu çağrıyı kafasına estiği için yapmamıştır. Arkasında devlet, en azından devletin bir kesimi vardır." dedi.

"BİR TEK ÇAĞRIYLA BU İŞ BİTER Mİ"

Olası bir silah bırakma çağrısının sonuç vermeyeceğini öne süren teröristbaşı Karayılan PKK'nın kongresini toplayarak karar alması gerektiğini bunun da Abdullah Öcalan'ın devreye girmesiyle olabileceğini iddia ederek kendisiyle çelişti.

Teröristbaşı Murat Karayılan, "Diyelim ki Önderlik (Abdullah Öcalan) çağrıda bulundu. Peki, bir tek çağrıyla bu iş biter mi! Biz on binlerce silahlı gücü bulunan bir hareketiz. Ve bu güç öyle para için gelmiş, maaşını kesip 'evine git' denilince hemen onu yapacak bir güç değil. Bu güç ideolojik bir güçtür; inançlı insanlar topluluğudur. Fedaidirler. Şayet bu ideolojiyi yaratan kişi, Önder Apo'nun kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe, öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz." iddiasında bulundu.

"KİMSEYE SİLAH BIRAKIN DEMEM"

Önderliğimiz bu güçle daimi bir biçimde konuşamazsa, silah bırakmaya dönük nasıl ikna edecek! Evet; ben de mesela şimdi bu hareketin sorumlularından birisiyim ve gerillayla uğraşıyorum; kendim de bir gerillayım. Ama ben kimseye çağrıda bulunarak 'silah bırakın' diyemem. Zaten demem de. Bugün Zap'ta 200 metre mesafede Türk devletinin askerleriyle arkadaşlarımız birbirleriyle savaşıyorlar. Ben nasıl oradaki arkadaşlara silah bırakmalarını belirtebilirim. Ben bu konuya dair kendimde hiçbir hak görmüyorum. Özcesi Önder Apo'nun devreye girmesi gerekiyor."