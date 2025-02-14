Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti mi? BDDK duyurdu

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre tüketici kredilerinde kullanılacak vade detayları güncellendi. Yapılan güncelleme ile tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için otuz altı ay vade kullanılabilecek. İşte habere ilişkin önemli detaylar.
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre tüketici kredilerinde kullanılacak vade detayları güncellendi. Yapılan güncelleme ile tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için otuz altı ay vade kullanılabilecek. İşte habere ilişkin önemli detaylar.
İhtiyaç kredilerinde vade ve limitler yeniden belirlendi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerindeki vade sınırlarını yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle birlikte belirli tutarlar için geçerli olan vade sınırları artırıldı.
36 Ay Vadeye Kadar Limit 125 Bin Liraya Çıktı
Daha önce 36 ay vadeye kadar 50 bin lira olan ihtiyaç kredisi üst limiti, yeni düzenlemeyle 125 bin liraya yükseltildi.
24 Ay Vadeli Kredilerde Üst Limit 250 Bin Lira Oldu
BDDK'nin aldığı karar kapsamında, 24 ay vadeye kadar olan kredilerde daha önce 50 bin - 100 bin lira olan limitler, 125 bin - 250 bin lira aralığına çıkarıldı.
12 Ay Vadeli Kredilerde Artış! Üst Limit 250 Bin Lira
Yeni düzenlemeye göre 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti de yükseltildi. Önceki sınır 100 bin lira iken, yeni düzenlemeyle bu tutar 250 bin liraya çıkarıldı.
BDDK'den Açıklama: Finansal İstikrar İçin Güncelleme
BDDK'nin resmi açıklamasında, bu değişikliklerin makro ekonomik veriler göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği belirtildi. Kurulun 13 Şubat 2025 tarihli ve 11152 sayılı kararına dayanarak yapılan düzenleme, tüketici kredilerine ilişkin vade sınırlamalarını güncellemeyi amaçlıyor.
Son Güncelleme 2022'de Yapılmıştı
BDDK, tüketici kredilerine yönelik önceki düzenlemeyi 9 Haziran 2022'de gerçekleştirmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte kredi limitleri yeniden belirlendi.