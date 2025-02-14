Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti mi? BDDK duyurdu

BDDK 'dan yapılan açıklamaya göre tüketici kredilerinde kullanılacak vade detayları güncellendi. Yapılan güncelleme ile tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için otuz altı ay vade kullanılabilecek. İşte habere ilişkin önemli detaylar.

Daha önce 36 ay vadeye kadar 50 bin lira olan ihtiyaç kredisi üst limiti, yeni düzenlemeyle 125 bin liraya yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ), tüketici kredilerindeki vade sınırlarını yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle birlikte belirli tutarlar için geçerli olan vade sınırları artırıldı.

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24 Ay Vadeli Kredilerde Üst Limit 250 Bin Lira Oldu

BDDK'nin aldığı karar kapsamında, 24 ay vadeye kadar olan kredilerde daha önce 50 bin - 100 bin lira olan limitler, 125 bin - 250 bin lira aralığına çıkarıldı.

12 Ay Vadeli Kredilerde Artış! Üst Limit 250 Bin Lira

Yeni düzenlemeye göre 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti de yükseltildi. Önceki sınır 100 bin lira iken, yeni düzenlemeyle bu tutar 250 bin liraya çıkarıldı.