Son Dakika İstanbul Sultangazi kar tatili! Sultangazi’de 12 Şubat 2025 okullar tatil mi?

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Sultangazi 'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Fotoğraflar: AA

📢 Sultangazi'de 12 Şubat 2025 Okullar Tatil Mi?

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle 11 Şubat Salı günü Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde okullar tatil edildi.

Ancak 12 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi bir tatil kararı duyurulmadı. İstanbul Valiliği ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hava koşullarını değerlendirerek gün içerisinde yeni bir açıklama yapabilir.

Yetkililer, kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırabileceğini ve özellikle ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti. Sultangazi'de okulların yarın tatil olup olmayacağına dair gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.