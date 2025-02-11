Son Dakika İstanbul Sultangazi kar tatili! Sultangazi’de 12 Şubat 2025 okullar tatil mi?

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Sultangazi'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Sultangazi'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle 11 Şubat Salı günü Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde okullar tatil edildi.
Ancak 12 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi bir tatil kararı duyurulmadı. İstanbul Valiliği ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hava koşullarını değerlendirerek gün içerisinde yeni bir açıklama yapabilir.
Yetkililer, kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırabileceğini ve özellikle ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti. Sultangazi'de okulların yarın tatil olup olmayacağına dair gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.
Meteoroloji uzmanları İstanbul'da kar yağışının 12 Şubat Çarşamba günü de etkili olacağını belirtiyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
🗣️ "İstanbul'un alçak semtlerinde de kar yağışı görülüyor. Kar yağışı öğle saatlerinde biraz yavaşlasa da akşam saatlerine doğru kuvvetlenecek. Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 5°C'ye kadar çıkacak ve bu da yağışı geçici olarak hafifletecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşerek 4°C ve altına inecek, bu da kar yağışının yoğunlaşmasına neden olacak. Kar yağışı gece boyunca ve yarın öğlene kadar devam edecek."