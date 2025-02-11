Sarıyer’de bugün (12 Şubat) okullar kar tatili mi? Valilikten kar yağışı uyarısı

Kar yağışının etkisini göstermeye devam etmesiyle birlikte, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'ta bugün eğitime ara verildi. İşte Sarıyer 'de 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair son durum...

(Kaynak: AA)

SARIYER'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yoğun kar yağışı, okul tatili kararını da gündeme getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

(Kaynak: AA)

SARIYER'DE BUGÜN (12 ŞUBAT) OKUL VAR MI?

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının şehir genelinde etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruya göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.