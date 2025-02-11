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12 Şubat 2025 Küçükçekmece’de okullar tatil mi? İşte İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul’da devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Küçükçekmece ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirilirken, eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:10
12 Şubat 2025 Küçükçekmece’de okullar tatil mi? İşte İstanbul Valiliği açıklaması

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    İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle Küçükçekmece gibi yoğun kar yağışının görüldüğü ilçelerde eğitime ara verilmesi ihtimali gündemde.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🌨️ Küçükçekmece'de 12 Şubat Yarın Okullar Tatil Edilecek Mi?

    İstanbul Valiliği, 11 Şubat 2025 Salı günü Küçükçekmece dahil olmak üzere bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ancak 12 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Valilik, kar yağışının şehir genelinde etkili olmadığını, ancak bazı ilçelerde yoğunlaştığını belirtti. Bu nedenle, kar tatili kararlarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınacağı ifade edildi. İstanbul Valiliği ve ilgili kurumlar, Küçükçekmece için yeni bir tatil kararının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.

    📢 İstanbul Valiliği'nden Kar Tatili Açıklaması

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan son duyuruda, 11 Şubat Salı günü Küçükçekmece'de okulların tatil edildiği belirtilmişti. Ancak 12 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi bir karar duyurulmadı.

    Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
    ➡️ "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehir genelinde farklı yoğunluklarda hissedilmektedir. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Ancak, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın alacağı karar doğrultusunda tatil uygulanabilir."

    Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

    🧤 İstanbul'da Hava Durumu: Kar Devam Edecek Mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

    📌 11 Şubat 2025 Salı: Yoğun kar yağışı, en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük 1°C
    📌 12 Şubat 2025 Çarşamba: Hafif kar yağışı ve soğuk hava, en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük 2°C

    Yetkililer, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ulaşımda aksama riskine karşı sürücülerin tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.

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