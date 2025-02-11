12 Şubat 2025 Küçükçekmece’de okullar tatil mi? İşte İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle Küçükçekmece gibi yoğun kar yağışının görüldüğü ilçelerde eğitime ara verilmesi ihtimali gündemde.

Fotoğraflar: AA

🌨️ Küçükçekmece'de 12 Şubat Yarın Okullar Tatil Edilecek Mi?

İstanbul Valiliği, 11 Şubat 2025 Salı günü Küçükçekmece dahil olmak üzere bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ancak 12 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Valilik, kar yağışının şehir genelinde etkili olmadığını, ancak bazı ilçelerde yoğunlaştığını belirtti. Bu nedenle, kar tatili kararlarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınacağı ifade edildi. İstanbul Valiliği ve ilgili kurumlar, Küçükçekmece için yeni bir tatil kararının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.