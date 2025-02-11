Veliler tarafından 'Çekmeköy'de bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aranıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının artmasıyla beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Çekmeköy'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün Çekmeköy'de okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
Çekmeköy'de bugün okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının sürdüğü İstanbul'da, ilçe ilçe kar tatili olup olmayacağı araştırılıyor. Çekmeköy ilçesinde de okulların tatil edilip edilmeyeceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.
İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre İstanbul genelinde Çekmeköy dahil olmak üzere bugün okullar tatil edildi.
(Takvim Foto Arşiv)
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kentte etkili olumsuz hava koşullarının 12 Şubat'ta da devam etmesinin beklendiğini belirtti.
Vali Gül, "12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" sözleri ile okulların tatil edildiğini duyurdu.