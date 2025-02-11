İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Veliler tarafından 'Çekmeköy'de bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aranıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının artmasıyla beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Çekmeköy'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün Çekmeköy'de okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) Çekmeköy'de bugün okullar tatil mi? Olumsuz hava şartlarının sürdüğü İstanbul'da, ilçe ilçe kar tatili olup olmayacağı araştırılıyor. Çekmeköy ilçesinde de okulların tatil edilip edilmeyeceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre İstanbul genelinde Çekmeköy dahil olmak üzere bugün okullar tatil edildi. Aksaray'da yarın 12 Şubat'ta okullar tatil mi?