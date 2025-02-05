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Sarı serum kabusu sürüyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti | Nedir bu sarı serum meselesi?

"Sarı serum" ya da "atom serum" olarak bilinen sözde "tedavi" yöntemi can almaya devam ediyor. Ataşehir'de yaşayan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaş, evde aldığı "sarı serum" tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Peki nedir bu "sarı serum" neden kullanıyor, uzmanlar ne diyor?

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:36
Sarı serum kabusu sürüyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti | Nedir bu sarı serum meselesi?

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    Halk arasında "Atom" ya da "Sarı serum" olarak bilinen ve vitamin, ilaç karışımları içeren serum tedavisi can almaya devam ediyor.

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    EVDE KULLANDI HASTANEDE ÖLDÜ
    Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinde "sarı serum" tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaş tedavinin ardından fenalaşarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Harun Bayramoğlu (Fotoğraf: DHA)Harun Bayramoğlu (Fotoğraf: DHA)

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayramoğlu hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Bayramoğlu'nun cenazesi Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    NEDİR BU SARI SERUM
    Sarı serum, içerisindeki B vitamini nedeniyle bu renge sahip olan ve özellikle alkol koması tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Ancak son yıllarda, bağışıklığı güçlendirdiği ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirdiği iddiasıyla yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, bu tedavinin üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını ve bilinçsiz kullanımının ciddi riskler taşıdığını vurguluyor.

    "DOKTOR KONTROLÜ OLMADAN KULLANMAYIN"
    Sarı serum tedavisi, damardan verilen bir uygulama olduğu için yanlış kullanımda alerjik reaksiyonlar, ani kalp durması ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

    Para karşılığı ev ya da iş yerinde taktırılan sarı serum ölüme sebep oluyor Para karşılığı ev ya da iş yerinde taktırılan sarı serum ölüme sebep oluyor

    Uzmanlar, bu tür tedavilerin kesinlikle doktor kontrolü olmadan uygulanmaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, grip gibi hastalıkların genellikle 4-5 gün içinde kendiliğinden iyileştiği ve sarı serumun bu süreci hızlandırdığına dair bir kanıt bulunmadığı ifade ediliyor.

    Para karşılığı ev ya da iş yerinde taktırılan sarı serum ölüme sebep oluyor Para karşılığı ev ya da iş yerinde taktırılan sarı serum ölüme sebep oluyor

    ÇOCUKLAR İÇİN DAHA BÜYÜK RİSK
    Sarı serum ve benzeri tedaviler, çocuklarda yetişkinlere göre daha büyük riskler taşıyor. Özellikle grip ilaçları ve damardan verilen serumlar, çocuklarda ciddi yan etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle, çocukların bu tür tedavilere maruz bırakılmaması ve mutlaka bir uzman görüşü alınması gerekiyor.

    Uzmanlar, herhangi bir tedaviye başvurmadan önce mutlaka bir doktora danışılması ve doktor tavsiyesi olmadan bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

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