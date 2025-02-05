Sarı serum kabusu sürüyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti | Nedir bu sarı serum meselesi?

"DOKTOR KONTROLÜ OLMADAN KULLANMAYIN" Sarı serum tedavisi, damardan verilen bir uygulama olduğu için yanlış kullanımda alerjik reaksiyonlar, ani kalp durması ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

NEDİR BU SARI SERUM Sarı serum , içerisindeki B vitamini nedeniyle bu renge sahip olan ve özellikle alkol koması tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Ancak son yıllarda, bağışıklığı güçlendirdiği ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirdiği iddiasıyla yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, bu tedavinin üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını ve bilinçsiz kullanımının ciddi riskler taşıdığını vurguluyor.

Para karşılığı ev ya da iş yerinde taktırılan sarı serum ölüme sebep oluyor

Uzmanlar, bu tür tedavilerin kesinlikle doktor kontrolü olmadan uygulanmaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, grip gibi hastalıkların genellikle 4-5 gün içinde kendiliğinden iyileştiği ve sarı serumun bu süreci hızlandırdığına dair bir kanıt bulunmadığı ifade ediliyor.

Para karşılığı ev ya da iş yerinde taktırılan sarı serum ölüme sebep oluyor

ÇOCUKLAR İÇİN DAHA BÜYÜK RİSK

Sarı serum ve benzeri tedaviler, çocuklarda yetişkinlere göre daha büyük riskler taşıyor. Özellikle grip ilaçları ve damardan verilen serumlar, çocuklarda ciddi yan etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle, çocukların bu tür tedavilere maruz bırakılmaması ve mutlaka bir uzman görüşü alınması gerekiyor.

Uzmanlar, herhangi bir tedaviye başvurmadan önce mutlaka bir doktora danışılması ve doktor tavsiyesi olmadan bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.