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AK Parti'den Donald Trump'ın Gazze'yi ilhak planına tepki: Bu yaklaşım soykırım siyasetini teşvik etmektir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik "tehcir" planını açıkladı. Filistinlileri bölgeden sürerek İsrail'e alan açmak isteyen Trump'a Türkiye'den tepki yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu yaklaşımın soykırım siyasetini teşvik ettiğini belirterek, "ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terketmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:27
AK Parti’den Donald Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki: Bu yaklaşım soykırım siyasetini teşvik etmektir

İÇİNDEKİLER

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    Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı.

    ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında İsrail'e arka çıktı. Krizi daha da derinleştiren açıklamalarda bulunan Trump, Gazzelilerin bölgeden sürülmesiyle ilgili 'tehcir' planlarını dile getirdi.

    Netanyahu ve TrumpNetanyahu ve Trump

    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Donald Trump'ın "Gazze" planına tepki gösterdi.

    GASP GİRİŞİMİDİR
    Bu planın soykırıma açık destek olduğuna dikat çeken Ömer Çelik, ""Filistinlilerin Gazze'yi terketmesi" şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir." dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: AA)

    Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
    "ABD yönetimi tarafından dile getirilen "Filistinlilerin Gazze'yi terketmesi" şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir. Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz.

    YEGANE ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN
    Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız. Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıdır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti'nin öz toprağıdır."

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