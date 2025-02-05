AK Parti’den Donald Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki: Bu yaklaşım soykırım siyasetini teşvik etmektir

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı.
ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında İsrail'e arka çıktı. Krizi daha da derinleştiren açıklamalarda bulunan Trump, Gazzelilerin bölgeden sürülmesiyle ilgili 'tehcir' planlarını dile getirdi.
Netanyahu ve Trump
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Donald Trump'ın "Gazze" planına tepki gösterdi.
GASP GİRİŞİMİDİR
Bu planın soykırıma açık destek olduğuna dikat çeken Ömer Çelik, ""Filistinlilerin Gazze'yi terketmesi" şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: AA)
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
"ABD yönetimi tarafından dile getirilen "Filistinlilerin Gazze'yi terketmesi" şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir. Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz.