AK Parti’den Donald Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki: Bu yaklaşım soykırım siyasetini teşvik etmektir

GASP GİRİŞİMİDİR Bu planın soykırıma açık destek olduğuna dikat çeken Ömer Çelik, ""Filistinlilerin Gazze'yi terketmesi" şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Fotoğraf: AA)

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen "Filistinlilerin Gazze'yi terketmesi" şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir. Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz.