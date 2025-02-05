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78 kişi hayatını kaybetmişti! Facia otelinin sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında flaş karar

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda işletmenin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:27
78 kişi hayatını kaybetmişti! Facia otelinin sahibi Halit Ergül’ün eşi hakkında flaş karar

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    Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

    Yangın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 1 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

    Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. (AA)Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. (AA)

    Soruşturma kapsamında dün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

    Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. (AA)Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. (AA)

    HALİT ERGÜL'ÜN EŞİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
    Ayrıca tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.'nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

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