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Afyonkarahisar'daki sarı serumla ölüm hakkında savcılıktan soruşturma talebi

Afyonkarahisar’da 38 yaşındaki Mehmet Gündoğdu’nun boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte verilen ‘sarı serum’un ardından ölümü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni isterken klinikten alınan sarı serum se Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:01
Afyonkarahisar’daki sarı serumla ölüm hakkında savcılıktan soruşturma talebi

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    Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu.

    Sarı serumla ölüm (İHA)Sarı serumla ölüm (İHA)

    İddiaya göre burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    Sarı serumla ölüm (İHA)Sarı serumla ölüm (İHA)

    EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.

    Sarı serumla ölüm (İHA)Sarı serumla ölüm (İHA)

    ÖZEL KLİNİKTEN AÇIKLAMA YOK

    Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulunulduğu, klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneğinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Diğer yandan özel klinikten olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Sarı serumla ölüm (İHA)Sarı serumla ölüm (İHA)

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