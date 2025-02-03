Uzmanı sarı seruma karşı uyardı: Saniyeler içinde öldürüyor

Halk arasında 'atom', 'sarı serum' veya 'vitamin eklenmiş serum' adlarıyla bilinen serumun yanlış kullanımın şok etkisiyle solunum sistemini aniden durdurarak, can kaybına neden olabileceği bildirildi.

Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Erdal Demirtaş, "Bunlar anafilaktik şoka sebep oluyor. Bunun sonucunda hasta saniyeler içinde solunum yetmezliğine girip hayatını kaybedebiliyor. Maalesef bunun birkaç örneğini de gördük" diye konuştu.



Halk arasında sarı serumun 'doping' olarak kullanıldığını aktaran Demirtaş, farklı kullanıcıların serumun içine antibiyotik, ağrı kesici ve B grubu vitaminleri eklediğini, hastanelerde ise bu kadar çok madde karıştırılmadan tedavi amacıyla uygulandığını ifade etti.