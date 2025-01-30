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Mehmet Gündoğan sarı serum sonrası hayatını kaybetti

Mehmet Gündoğan’a grip şikayetiyle gittiği klinikte sarı serum bağlandı. Fenalaşan Gündoğan, kurtarılamadı. Eşi Songül Gündoğan, “Umreye gidecektik. Eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Mehmet Gündoğan sarı serum sonrası hayatını kaybetti

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    Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), 12 Ocak'ta grip şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan'ın rahatsızlığı geçmedi. Bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi.

    Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Hastane dışı ortamlarda bu serumların içine birtakım vitaminler veya ne olduğunu bilmediğimiz maddeler katılabilir. Bu maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir, uygulayan kişi dozunu ayarlayamayabilir veya damar açma işleminde zarar verilebilir" dedi.

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