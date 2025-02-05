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Trump’tan Netanyahu’ya tepki çeken hürmet! Ayakta karşıladı sandalyesini çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’a gelen Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da karşıladığı ve masada sandalyesini çektiği anlar gündem oldu. Trump’ın, toplantı öncesinde Netanyahu’nun sandalyesini çektiği ve masaya oturmasına yardımcı olduğu görülürken Netanyahu’ya gösterdiği hürmet tepki çekti.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:58 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:05
Trump’tan Netanyahu’ya tepki çeken hürmet! Ayakta karşıladı sandalyesini çekti

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu karşıladığı ve sandalyesini çektiği anlar sosyal medyada gündeme damga vurdu.

    Donald Trump Netanyahu'yu böyle karşıladı

    AYAKTA KARŞILADI SANDALYESİNİ ÇEKTİ

    Trump'ın Netanyahu'yu ayakta karşıladığı görüntü sosyal medyada tepki çekerken üzerine bir de Beyaz Saray'daki toplantıda masaya oturan İsrail Başbakanı'nın sandalyesini çektiği görüntüler ortaya çıktı.

    Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini çektiği anlar tepki gördü, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'ın Netanyahu'nun sandalyesini çektiği anlar tepki gördü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Görüntülerde Trump'ın, toplantı sırasında masaya oturan Netanyahu'nun sandalyesini çektiği ve oturmasına yardımcı olduğu görüldü.

    Trump'ın Netanyahu için sandalye çektiği anlar gündem oldu

    TRUMP'IN AMACI NE?

    Peki Netanyahu ile görüşmenin ardından ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağına yönelik skandal açıklamalar yapan Trump'ın amacı ne?

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPAİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

    GAZZE'Yİ İLHAK İLANI

    Trump Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye döndüklerini iddia etti ve "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPAİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

    Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

    Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi." dedi.

    Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını anlatan Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar." dedi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPAİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

    Gazze'nin çok tehlikeli olduğunu yineleyen Trump, "İnsanların geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Gazze'ye geri dönün diyorsunuz. Orada sadece ölüm olacak. Bunu yapmanın en iyi yolu, dışarı çıkıp güneş ışığı alan güzel açık alanlarda güzel binalar inşa etmektir. (O zaman) Gazze'ye geri dönmek istemeyecekler." şeklinde konuştu.

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    Trump skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

    Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor.
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