Trump’tan Netanyahu’ya tepki çeken hürmet! Ayakta karşıladı sandalyesini çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu karşıladığı ve sandalyesini çektiği anlar sosyal medyada gündeme damga vurdu.

AYAKTA KARŞILADI SANDALYESİNİ ÇEKTİ

Trump'ın Netanyahu'yu ayakta karşıladığı görüntü sosyal medyada tepki çekerken üzerine bir de Beyaz Saray'daki toplantıda masaya oturan İsrail Başbakanı'nın sandalyesini çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini çektiği anlar tepki gördü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Görüntülerde Trump'ın, toplantı sırasında masaya oturan Netanyahu'nun sandalyesini çektiği ve oturmasına yardımcı olduğu görüldü.

TRUMP'IN AMACI NE?

Peki Netanyahu ile görüşmenin ardından ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağına yönelik skandal açıklamalar yapan Trump'ın amacı ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

GAZZE'Yİ İLHAK İLANI

Trump Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye döndüklerini iddia etti ve "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi." dedi.

Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını anlatan Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar." dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

Gazze'nin çok tehlikeli olduğunu yineleyen Trump, "İnsanların geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Gazze'ye geri dönün diyorsunuz. Orada sadece ölüm olacak. Bunu yapmanın en iyi yolu, dışarı çıkıp güneş ışığı alan güzel açık alanlarda güzel binalar inşa etmektir. (O zaman) Gazze'ye geri dönmek istemeyecekler." şeklinde konuştu.

Trump skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor.