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Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki! ABD basını “küstah emperyalist” İsrail “Netanyahu’ya siyasi can simidi” dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırladıktan sonra Oval Ofis’te Gazze’yi ilhak açıklaması yapması ABD ve Netanyahu karşıtı İsrail basınında tepki çekti. Washington Post, Trump’ın Gazze’yi ilhak planının “maliyetli ve ölümcül olacağını yazarken New York Times “Trump’ın küstah emperyalist planlarla hareket ettiğini vurguladı. Netanyahu karşıtı Haaretz ise Trump’ın Netanyahu’ya “siyasi can simidi” hediye ettiğini yazdı.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:33
Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki! ABD basını küstah emperyalist İsrail Netanyahu’ya siyasi can simidi dedi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşmesinin ardından Washington-Tel Aviv hattındaki kirli pazarlık açığa çıktı.

    Trump: Filistinliler Gazze'yi terk etmeli

    Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "ABD Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." diyerek Gazze'yi ilhak planını ilan etti.

    ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, EPAABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, EPA

    TRUMP'IN İLHAK İLANINA TEPKİ YAĞIYOR

    Trump'ın skandal açıklamasına Hamas başta olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelirken yeni Başkan ABD basınının ve İsrail'de Netanyahu karşıtı olan medyanın da hedefi haline geldi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPAİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

    WASHINGTON POST: MALİYETLİ VE ÖLÜMCÜL OLACAK

    ABD gazetesi Washington Post'ta Ishaan Tharoor imzalı köşe yazısında "Başkan Donald Trump'ın, savaşta harap olmuş Gazze Şeridi'ni ABD öncülüğünde işgal edip yeniden geliştirme planları maliyetli, ölümcül ve siyasi açıdan patlayıcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    Grönland, Kanada ve Panama Kanalı'nı ele geçirme isteği ile açıkça savaş ilan ederken Gazze'ye de ordu göndereceğini ima etti.

    Washinton Post yazarı Ishaan Tharoor, Trump'ın Gazze hamlesinin bölgede bomba etkisi yaratacağını söyledi.

    Washington Post, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüWashington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    NEW YORK TIMES: TRUMP'TAN KÜSTAH, EMPERYALİST HAMLE

    New York Times yazarı Peter Baker ise "Trump'ın Gazze'ye sahip olma hayalleri onun emperyal özlemlerinin listesine eklendi" başlıklı köşe yazısında "Bir zamanlar ulus inşasını eleştiren başkan, şimdi Ortadoğu'da bir bölgeyi ele geçirip Filistinli nüfusunu oradan kovmayı ve burayı "Orta Doğu'nun Rivierası"na dönüştürmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

    New York Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNew York Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Trump'ın "küstah emperyalist" fikirlerle hareket ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

    Beyaz Saray'daki devam döneminde, Bay Trump 19. yüzyıl emperyalizminin geleneğinde dünyanın haritasını yeniden çizme konusunda giderek daha küstah fikirler ileri sürüyor. Önce Grönland'ı satın aldı, sonra Kanada'yı ilhak etti, Panama Kanalı'nı geri aldı ve Meksika Körfezi'nin adını değiştirdi. Ve şimdi Orta Doğu'da başka hiçbir Amerikan başkanının istemeyeceği harap olmuş bir savaş bölgesini ele geçirmeyi öngörüyor.

    İSRAİL GAZETESİNDEN TEPKİ: NETANYAHU'YA SİYASİ CAN SİMİDİ

    Trump'ın ilhak açıklaması İsrail'de Netanyahu karşıtı basında da tepkiyle karşılandı. Haaretz yazarı Ben Samuels, Trump'ın Netanyahu'ya "siyasi bir can simidi hediye ettiğini" yazdı.

    Haaretz, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüHaaretz, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Trump, iktidara geldiğinden bu yana Gazze'yi "Orta Doğu'nun Rivierası" yapma vizyonuna dair ipuçları verdiğini vurgulayan Samuels, "Trump'ın, sessiz ve sırıtan Netanyahu'nun yanında Gazze'nin 'cehennem' haline geldiğinden bahsetmesi ironiktir; ancak şu soruyu akla getiriyor: Trump, Gazze'deki her binanın yaşanmaz hale gelmesini sağlayan ve dolayısıyla yerlerinden edilmesinden sorumlu olanın kim olduğunu düşünüyor?" ifadelerini kullanarak Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.

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