SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ahmet Şara ile ne görüşüldü? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Suriye" mesajı | CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine değinen Bakan Fidan, "Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:40
Ahmet Şara ile ne görüşüldü? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye mesajı | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Fidan, "Şara ile YPG'nin çözülmesi ele alındı" ifadelerini kullandı.

    AHaber CANLI YAYIN

    Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

    (Terörsüz Türkiye) Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli

    Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını, gerçekten terörün altından halıyı çekme konusunda fevkalade önemli çıkışlar olarak değerlendiriyorum.

    Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKKlıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

    Bakan Fidan, DEAŞ'la mücadelede bölgesel inisiyatif alarak Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında ortak mekanizma kurulmasını hedefleyen adımlar atacaklarını açıkladı

    Detaylar gelecek...

    Suriye ile Türkiye arasında yeni dönem! Ahmet Şaradan kan kardeşiyiz mesajı: Asla unutmayacağızSuriye ile Türkiye arasında yeni dönem! Ahmet Şaradan kan kardeşiyiz mesajı: Asla unutmayacağız
    Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters Türkiye Suriye’de üs kuracak dedi İsrail endişeyle servis ettiAhmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters Türkiye Suriye’de üs kuracak dedi İsrail endişeyle servis etti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ahmet Şara ile ne görüşüldü? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suriye mesajı | CANLI YAYIN
    CHP’deki ön seçim savaşında Mansur Yavaş’tan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel’in canını sıkan anket
    Başka Bir Gün
    Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek: Eurofighter’lar masada!
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki! ABD basını küstah emperyalist İsrail Netanyahu’ya siyasi can simidi dedi
    CANLI | Beyaz Saray’da kara buluşma: Trump ve Netanyahu’dan Gazze’yi ilhak planı: ABD ordu mu gönderecek?
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz
    Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Trump’tan Netanyahu’ya tepki çeken hürmet! Ayakta karşıladı sandalyesini çekti
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey’in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 Şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Kapalıçarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu! Başkan yardımcısı ve ünlü ailenin oğlu da işin içinde! Parayı bakın nasıl aklamışlar
    Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi’ni duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı
    Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    CHP’li Tanju Özcan tutuklu itfaiye personeline şeref belgesi verdi yargıyı tehdit etti
    CHP’li Özgür Özel’den DHKP-C sloganı ile A Haber’e tehdit! Kurtuluş yok tek başına
    Yeşilçam’ın fettan güzeli Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Gören inanamadı: 86’lık Barbie!