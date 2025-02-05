Ahmet Şara ile ne görüşüldü? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Suriye" mesajı | CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan, "Şara ile YPG'nin çözülmesi ele alındı" ifadelerini kullandı.

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Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

(Terörsüz Türkiye) Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli

Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını, gerçekten terörün altından halıyı çekme konusunda fevkalade önemli çıkışlar olarak değerlendiriyorum.

Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKKlıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

Bakan Fidan, DEAŞ'la mücadelede bölgesel inisiyatif alarak Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında ortak mekanizma kurulmasını hedefleyen adımlar atacaklarını açıkladı

Detaylar gelecek...