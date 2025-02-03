UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 4-6 Şubat 2025 Pegasus -THY UÇUŞ İPTALLERİ! SAW-IST Sorgulama Ekranı

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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 3-6 Şubat 2025 tarihleri arasında uçuşların durumu merak ediliyor. Özellikle Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Meteoroloji'nin kar yağışı uyarılarının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.