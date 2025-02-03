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UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 4-6 Şubat 2025 Pegasus -THY UÇUŞ İPTALLERİ! SAW-IST Sorgulama Ekranı

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 3-6 Şubat 2025 tarihleri arasında uçuşların durumu merak konusu oldu. Özellikle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus seferlerinin iptal edilip edilmediği araştırılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada bazı uçuşların iptal edileceği duyuruldu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 22:55 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 22:55
UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 4-6 Şubat 2025 Pegasus -THY UÇUŞ İPTALLERİ! SAW-IST Sorgulama Ekranı

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    İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 3-6 Şubat 2025 tarihleri arasında uçuşların durumu merak ediliyor. Özellikle Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Meteoroloji'nin kar yağışı uyarılarının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ✈️ UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

    Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 5-6 Şubat tarihlerindeki uçuşların %10'u iptal edilecek. Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

    🛫 THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

    Türk Hava Yolları (THY) henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, iptal edilen uçuşları öğrenmek için THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından bilet bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca İstanbul Havalimanı giden ve gelen uçuşlar için aşağıdaki ekranlardan bilgi alınabilir:

    🕛SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI

    🕝İSTANBUL HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

    🕣İSTANBUL HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

    🛩️ PEGASUS UÇUŞLARI İPTAL Mİ OLDU?

    Pegasus da şu an için resmi bir iptal listesi yayımlamadı. Ancak iptal edilen tüm uçuşlar için uçuş numarası, kalkış-varış noktası ve iptal nedeni gibi detaylara Pegasus İptal Edilen Uçuşlar Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

    ⚠️ YOLCULARA ÖNEMLİ UYARI

    Uçuşlarda yaşanabilecek son dakika değişikliklerinden etkilenmemek için bilet bilgilerinizi sık sık kontrol etmeniz, havayolu şirketlerinin resmi açıklamalarını takip etmeniz ve havaalanına gitmeden önce uçuş durumunu doğrulamanız tavsiye edilir.

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