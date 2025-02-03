Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak yağışlar, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.