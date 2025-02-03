Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu
Yeni haftaya girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin haritasını yayınladı. İstanbul, Ankara, Bolu ve birçok kentte etkili olacak kar yağışı için tarih verilirken sıcaklıkların aniden düşeceği belirtildi. Ankara Valiliği de vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu detayları.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:55