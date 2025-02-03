Kadraj Galeri Kadraj İkon Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

Yeni haftaya girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin haritasını yayınladı. İstanbul, Ankara, Bolu ve birçok kentte etkili olacak kar yağışı için tarih verilirken sıcaklıkların aniden düşeceği belirtildi. Ankara Valiliği de vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu detayları.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:55
Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak yağışlar, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

Yağışlar ve Kar Bekleniyor!

Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Samsun, Kütahya çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçeleri yağmurlu olacak. Gece saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus etkili olacak.

Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı!

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği tahmin edilirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

Sis, Buzlanma ve Çığ Tehlikesi!

Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis ve pus etkili olacak. Sürücülerin görüş mesafesinin azalması nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu

KIŞ KAPIDA: İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ!

Meteoroloji uzmanları yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini açıkladı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı için tarih verirken, sıcaklıkların öğlen saatlerinde bile tek hanelere ineceğini belirtti.