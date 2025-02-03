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İstanbul'a kar geliyor! Uçak seferleri iptal edilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ve 6 Şubat tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşecek uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.

AA AA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 17:58
İstanbul’a kar geliyor! Uçak seferleri iptal edilecek

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    İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceği duyuruldu.

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    Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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