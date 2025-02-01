SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren azalacak. (İstanbul Valiliği'nin sosyal medya paylaşımı)

VALİLİK UYARDI! 6-12 DERECE DÜŞECEK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.