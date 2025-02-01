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❄️İstanbul'a kar geliyor! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı

İstanbul'da son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kara bırakacak. İstanbul için hem İstanbul Valiliğinden hem AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:24 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:32
❄️İstanbul’a kar geliyor! Valilik ve AKOM’dan peş peşe uyarı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılının ocak ayının son haftaları hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

    Ancak Şubat ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının değişeceği öğrenildi.

    İstanbul için kar uyarısında bulunuldu. (AA)İstanbul için kar uyarısında bulunuldu. (AA)

    SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR
    Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

    İstanbul’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren azalacak. (İstanbul Valiliği'nin sosyal medya paylaşımı)İstanbul’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren azalacak. (İstanbul Valiliği'nin sosyal medya paylaşımı)

    VALİLİK UYARDI! 6-12 DERECE DÜŞECEK
    Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

    İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

    Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

    Soğuk havanın 3-10 Şubat arasında etkisini sürdüreceği belirtildi. (AA)Soğuk havanın 3-10 Şubat arasında etkisini sürdüreceği belirtildi. (AA)

    AKOM'DAN KAR UYARISI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) da bir uyarı geldi.

    AKOM, sosyal medya hesabından Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. AKOM, sosyal medya hesabından Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

    AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde Çarşamba günü 1-3 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

    Soğuk havanın 3-10 Şubat arasında etkisini sürdüreceği belirtildi.

    🌂2 ŞUBAT PAZAR HAVA TAHMİN RAPORU

    2 Şubat 2025 tarihli hava durumu raporu.2 Şubat 2025 tarihli hava durumu raporu.

    ❄ 3 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA TAHMİN RAPORU

    3 Şubat Pazartesi hava durumu tahmin raporu. 3 Şubat Pazartesi hava durumu tahmin raporu.

    🌂4 ŞUBAT SALI HAVA TAHMİN RAPORU

    4 Şubat Salı hava durumu tahmin raporu. 4 Şubat Salı hava durumu tahmin raporu.

    ❄ 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA TAHMİN RAPORU

    5 Şubat Çarşamba hava durumu tahmin raporu. 5 Şubat Çarşamba hava durumu tahmin raporu.

    🌂6 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA TAHMİN RAPORU

    6 Şubat Perşembe hava durumu tahmin raporu. 6 Şubat Perşembe hava durumu tahmin raporu.

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