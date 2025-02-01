2025 yılının ocak ayının son haftaları hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Ancak Şubat ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının değişeceği öğrenildi.
2025 yılının ocak ayının son haftaları hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Ancak Şubat ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının değişeceği öğrenildi.
SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR
Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
VALİLİK UYARDI! 6-12 DERECE DÜŞECEK
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.
İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
❄ AKOM'DAN KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) da bir uyarı geldi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde Çarşamba günü 1-3 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Soğuk havanın 3-10 Şubat arasında etkisini sürdüreceği belirtildi.
🌂2 ŞUBAT PAZAR HAVA TAHMİN RAPORU
❄ 3 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA TAHMİN RAPORU
🌂4 ŞUBAT SALI HAVA TAHMİN RAPORU
❄ 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA TAHMİN RAPORU
🌂6 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA TAHMİN RAPORU