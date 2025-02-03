FETÖ bağlantılı provokatör Cemil Çiçek’e soruşturma

Aile boyu FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan Cemil Çiçek hakkında Yenidoğan çetesi davası sanıklarından İlker Gönen 'in cezaevinde intihar etmesi üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle " halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

FETÖ İLTİSAKLI Cemil Çiçek'e yalan paylaşım soruşturması (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

Çiçek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar bu tweetim çok önemli. Bildiğiniz gibi davasını yakından takip ettiğimiz Yenidoğan Çetesi mensuplarından İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiğini öğrendik. BEN BU ŞAHSIN İNTİHAR ETTİĞİNE ASLA İNANMIYORUM. Birileri tarafından ortadan kaldırılmış olabilir! Küçücük bebekleri öldüren bir şahs��n kendi tatlı canına kıyması mümkün mü? Bu konuyla ilgili derhal soruşturma açılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ ile bağlantısı aleni şekilde ortada olan Çiçek geçtiğimiz seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak CHP Saflarında siyasete atılmıştı. Cemil Çiçek'in FETÖ ile ilgili skandal destek açıklamaları ise sosyal medyada gündem olmuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da aleni şekilde FETÖ'ye destek veren Cemil Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla FETÖ terör örgütünün devlete nasıl sızdığını anlatan yayınları hedef alarak, süreci sulandırmaya kalkışmıştı.

Paylaşımlarında FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışan Çiçek, ülkenin kanını emen hain örgüt elemanlarına destek mesajları atarak sözde "vatanını seven insanlar tasfiye ediliyor" diyerek örgüt propagandasını sürdürmüştü.