Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı | AFAD’a yeni isim

Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
Ayrıca, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yönelik yeni görevlendirmeler yapıldı. 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi gereğince görevlendirilen isimler şu şekilde:
Ahmet Arslan
Çağatay Özdemir
Ebubekir Şahin
Edibe Sözen
Evren Başar
Fecir Alptekin
İdris Kardaş
İsmail Çağlar
Kübra Güran Yiğitbaşı
Mehmet Karakaş
Özgür Oral
Saadet Oruç
Yücel Bulut
Zakir Avşar
Atama kararları, 3 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Gülyurt atandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, Özbekistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ufuk Ulutaş atanmıştır. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Ali Hamza Pehlivan,
Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros,
Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı.
Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakanlığı'nda çeşitli genel müdür yardımcılığı ve bölge müdürlüğü görevlerine yeni isimler getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/50 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mükerrem Aksoy, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Münir Oğuz, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Aydın, Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Bora Esen, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Osman Yıkın, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Mehmet Akif Memiş, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Umut Can Gök, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Cahit Teoman Dağcı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Taner Sönmez, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına ise Mehmet Okçu atandı.
Öte yandan, 2025/51 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nda Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü Tayfur, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih Yalçınkaya, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Özer Çıldaş getirildi.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakanlığı'nda çeşitli değişiklikler yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince, Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ve Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş görevden alındı.
Bakanlığa bağlı bazı il müdürlüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan isimler şöyle:
Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Gödelek
Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut Yayla
Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Yıldırım
Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne Ünal Aksoy
Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Elif Tan
Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne Abdullah Yıldırım
Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Arif Aksu
Batman Ticaret İl Müdürlüğüne Burak Nerse
Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Fatma Karakaya
Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Meltem Saniye Erciyas
Kars Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal Taş
Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Demir
Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Güner
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Sümer
Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Erdil
Van Ticaret İl Müdürlüğüne Derya Ayaydın
Atama ve görevden alma kararları, 3 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.