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Atama kararları Resmi Gazete'de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı | AFAD'a yeni isim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne AFAD Başkanı Okay Memiş getirildi. AFAD Başkanlığı'na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atanırken, Göç İdaresi Başkanlığı'na Hüseyin Kök getirildi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:04 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 11:32
Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı | AFAD’a yeni isim

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

    Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    OKAY MEMİŞ KİMDİR?

    1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

    Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

    MGK Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı (Fotoğraf: AFAD sayfası)MGK Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı (Fotoğraf: AFAD sayfası)

    Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 2018-2023 tarihleri arasında Erzurum Valisi olarak görev yapan Okay MEMİŞ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak görev yapıyordu. İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.

    AFAD BAŞKANLIĞI'NA MERSİN VALİSİ ATANDI

    AFAD Başkanlığı'na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atanırken, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da Mersin Valiliği'ne atandı.

    Göç İdaresi Başkanlığı'na ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

    AFAD Başkanlığı'na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı (Fotoğraf: Mersi Valiliği sayfası)AFAD Başkanlığı'na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı (Fotoğraf: Mersi Valiliği sayfası)

    Ali Hamza PEHLİVAN KİMDİR?

    Rize'nin Hemşin İlçesinde 1977 tarihinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin'de tamamladı. Bir yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıllık lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1999 yılında başarı-onur belgesi sahibi olarak tamamladı. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Rize-Pazar İlçesinde Kaymakam Refikliği, İçişleri Bakanlık Merkezinde Mülkiye teftiş stajını yaptı. Ekim 2000-Mart2001 tarihleri arasında Milli Güvenlik Akademisinden 49.Dönem Müdavimi olarak mezun oldu. Mart-Eylül 2001 tarihleri arasında Samsun'un Ladik İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. 2001-2002 yılları arasında İngiltere-Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi mastırını tamamladı. Mastır tezini, Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim gibi fikir akımları ile İngiliz Hükümetlerinin Kamu Yönetimi alanında yaptığı Reform Çalışmalarından hareketle en yeni reform paketlerinden biri olan 'Kamu Hizmet Sözleşmeleri' içinde 'Hesapverebilirlik' anlayışı hakkında yazdı.

    Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir süre Vekil Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığının düzenlediği Kaymakamlık Kursuna katıldı. Kaymakamlık Tezini "Dünyada ve Türk İdari Yapısında Elektronik (e) Devlet Anlayışı" konusunda yazdı. Nisan 2003 tarihinde Giresun-Doğankent Kaymakamı olarak atandı. Ekim 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında Erzincan-Kemah Kaymakamı, 01 Kasım 2006-10.09.2008 tarihleri arasında Hakkari Vali Yardımcısı, 21.09.2008-12.03.2012 tarihleri arasında Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda (son yedi aylık dönemde) Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Piraziz Kaymakamlığı döneminde Aralık 2008 - Aralık 2009 tarihleri arasında 12 ay süren askerlik hizmetini Personel Asteğmen olarak yerine getirdi. Birçok meslek içi eğitim ve seminer programına iştirak etti. Bu bağlamda 2010 yılı içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 45 günlük bir program dâhilinde Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde kamu yönetimi, kamu ve maliye politikaları, hukuk, güvenlik ve benzeri konularda düzenlenen seminerler ile ülkenin devlet, özel sektör ve toplumsal yapısı, uluslararası kuruluşlar, bilimsel, teknolojik ve sektörel faaliyetler konularında bilgi ve tetkik gezi programlarına katıldı. 23.03.2012- 25.07.2015 tarihleri arasında Göksun Kaymakamı ve 28.06.2015 – 30.06.2017 tarihleri arasında ise İznik Kaymakamı, 21.06.2017- 29.07.2019 tarihleri arasında Bayburt Valisi, 17.07.2019 - 12.05.2022 tarihleri arasında Şırnak Valisi olarak görev yaptı. 12.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Valiliğine atandı. Yeni atama kararı ile birlikte AFAD Başkanlığı'na getirildi. Ali Hamza PEHLİVAN, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

    Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    Ayrıca, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yönelik yeni görevlendirmeler yapıldı. 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi gereğince görevlendirilen isimler şu şekilde:

    Ahmet Arslan

    Çağatay Özdemir

    Ebubekir Şahin

    Edibe Sözen

    Evren Başar

    Fecir Alptekin

    İdris Kardaş

    İsmail Çağlar

    Kübra Güran Yiğitbaşı

    Mehmet Karakaş

    Özgür Oral

    Saadet Oruç

    Yücel Bulut

    Zakir Avşar

    Atama kararları, 3 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Gülyurt atandı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, Özbekistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ufuk Ulutaş atanmıştır. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

    Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Ali Hamza Pehlivan,

    Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros,

    Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakanlığı'nda çeşitli genel müdür yardımcılığı ve bölge müdürlüğü görevlerine yeni isimler getirildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/50 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mükerrem Aksoy, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Münir Oğuz, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Aydın, Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Bora Esen, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Osman Yıkın, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Mehmet Akif Memiş, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Umut Can Gök, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Ticaret Başmüfettişi Cahit Teoman Dağcı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Taner Sönmez, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına ise Mehmet Okçu atandı.

    Öte yandan, 2025/51 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nda Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü Tayfur, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih Yalçınkaya, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Özer Çıldaş getirildi.

    Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

    Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)Atama kararları Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakanlığı'nda çeşitli değişiklikler yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince, Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ve Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş görevden alındı.

    Bakanlığa bağlı bazı il müdürlüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan isimler şöyle:

    Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Gödelek

    Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut Yayla

    Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Yıldırım

    Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne Ünal Aksoy

    Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Elif Tan

    Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne Abdullah Yıldırım

    Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Arif Aksu

    Batman Ticaret İl Müdürlüğüne Burak Nerse

    Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Fatma Karakaya

    Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Meltem Saniye Erciyas

    Kars Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal Taş

    Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Demir

    Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Güner

    Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Sümer

    Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Erdil

    Van Ticaret İl Müdürlüğüne Derya Ayaydın

    Atama ve görevden alma kararları, 3 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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