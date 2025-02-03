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"Misak-ı Milli" korkusuna kapılan PYD İsrail'e yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: "Suriye'de bize yardım edin"

Suriye'de çıkmaza giren PKK/PYD terör devleti İsrail'le flörte başladı. Türkiye'nin bölgede pekişen kritik rolünden rahatsızlık duyup "Misak-ı Milli" korkusuna kapılan PYD elebaşı İlham Ahmed, "Suriye'nin güvenliği İsrail'in dahil olmasını gerektiriyor" diyerek Tel Aviv'den destek istedi. Ahmed, Şam'daki yeni yönetime yaptırımların sürmesi gerektiğini savundu. PYD uhdesindeki sözde özerk yönetim ise Ahmed El Şara'nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı olmasını tanımayacaklarını duyurdu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:36
Misak-ı Milli korkusuna kapılan PYD İsrail’e yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: Suriye’de bize yardım edin

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    Suriye'yi "kantonlara" bölme hesabı yapıp "teröristan" hayali kuran PKK/YPG/PYD çırpındıkça dibe batıyor.

    PYD elebaşı İlham Ahmed Suriye'de çözüm modeli olarak "özerk yapı" isteyip ABD ve Batı'dan sonra açık açık İsrail'e yalvardı.

    MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI

    Türkiye'nin bölgedeki kritik rolü ve Şam'ın Ankara çizgisinde ilerlemesinden rahatsızlık duyan Ahmed, "Türkiye, sadece bazı şehirleri kontrol etmeye çalışırken, şimdi Misak-ı Milli'yi uygulamak için Suriye'yi tamamen vesayeti altına almaya çalışıyor" sözleriyle veryansın etti.

    PYD elebaşı İlham Ahmed İsrail'e yalvardı (Takvim.com.tr)PYD elebaşı İlham Ahmed İsrail'e yalvardı (Takvim.com.tr)


    PYD İSRAİL'E YALVARDI: 'SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ İSRAİL'İN DAHİL OLMASINA İHTİYAÇ DUYUYOR'

    İsrail merkezli The Jerusalem Post'a mülakat veren Ahmed, siyonist şemsiye isteyip "Orta Doğu'daki krizin çözümü için İsrail ve Yahudilerin de bir rol üstlenmesi gerektiği artık herkes tarafından anlaşılmalı. Suriye'nin sınır bölgelerinin güvenliği için tüm tarafların sürece dâhil olması şart ve İsrail de bunlardan biri. İsrail'in rolü kritik öneme sahip, bu yüzden şu anda onlarla temas kurmak büyük önem taşıyor" dedi.

    Açık açık "Federal yapı" isteyen PYD elebaşı "iç savaş" tehdidi savurup "Eğer birileri çıkıp tüm bu yapıları tek bir sistem altında birleştirmeye kalkarsa, bu doğrudan iç savaşa yol açar ve Suriye'nin farklı kesimleri tarafından kabul edilmez" şeklinde konuştu.

    İlham Ahmed, Şam'daki yeni yönetime yaptırımların sürmesi gerektiğini savundu.

    Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara (Fotoğraf: SANA)Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara (Fotoğraf: SANA)

    PYD: "EL ŞARA'NIN CUMHURBAŞKANLIĞINI TANIMIYORUZ"

    Bir yandan da PYD uhdesindeki sözde özerk yönetim Zafer Konferansı ve Ahmed El Şara'nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı olmasını tanımayacaklarını duyurdu.

    Sözde özerk yönetim "Bu toplantının meşru olmadığını ve Suriye halklarını temsil etmediğini bir kez daha vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

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    PKK - İSRAİL FLÖRTÜ

    Öte yandan Jerusalem Post, 9 Aralık günü PKK/YPG'nin İsrail'den yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

    Aynı gün uluslararası basını toplayan İsrail Dışişleri Bakanı Saar, "Münbiç'te gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı! Bunu ABD yönetimindeki dostlarımızla ve diğer ülkelerle görüşüyoruz. Suriyeli isyancıları Kürtlere saldırmamaları konusunda uyarıyoruz. Suriye'de Kürtlere saldırı olması halinde İsrail, Kürtleri savunmak için müdahale edebilir" dedi. Daha sonra PKK/PYD'li İlham Ahmed ile İsrail Dışişleri Bakanı Saar görüştü. İsrail medyası ise söz konusu skandalı "Düşmanımın düşmanı: İsrail Türkiye'ye karşı Kürtleri desteklemeli mi?" başlığıyla paylaştı.

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    PKK/PYD kurucularından Salih Müslim de "Hiç şüphesiz haklarımızı savunan her güç memnuniyetle karşılanır. İsrail'in pozisyonu uluslararası politikayı, özellikle Avrupa'nın yaklaşımını etkileyebilir. Bu konuda hareket etme kapasitelerinin daha belirgin hale gelmesini umuyorum. Sözlü desteğin ötesinde, pratik önlemler bekliyoruz" diyerek İsrail'e yalvardı.

    CIA: İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'Yİ SİLAHLANDIRSIN

    CIA İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'yi silahlandırmasını istedi. CIA ajanı Michael Rubin haftalardır İsrail'in Türkiye'ye karşı YPG'ye SİHA, ağır silah ve mühimmat desteği vermesini bunun yanı sıra uluslararası arenada YPG'ye arka çıkması gerektiğini savundu.

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