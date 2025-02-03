"Misak-ı Milli" korkusuna kapılan PYD İsrail'e yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: "Suriye'de bize yardım edin"

Suriye 'yi "kantonlara" bölme hesabı yapıp "teröristan" hayali kuran PKK/YPG/ PYD çırpındıkça dibe batıyor. PYD elebaşı İlham Ahmed Suriye'de çözüm modeli olarak "özerk yapı" isteyip ABD ve Batı'dan sonra açık açık İsrail'e yalvardı. MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI Türkiye'nin bölgedeki kritik rolü ve Şam'ın Ankara çizgisinde ilerlemesinden rahatsızlık duyan Ahmed, "Türkiye, sadece bazı şehirleri kontrol etmeye çalışırken, şimdi Misak-ı Milli'yi uygulamak için Suriye'yi tamamen vesayeti altına almaya çalışıyor" sözleriyle veryansın etti.

PYD elebaşı İlham Ahmed İsrail'e yalvardı (Takvim.com.tr)





PYD İSRAİL'E YALVARDI: 'SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ İSRAİL'İN DAHİL OLMASINA İHTİYAÇ DUYUYOR'



İsrail merkezli The Jerusalem Post'a mülakat veren Ahmed, siyonist şemsiye isteyip "Orta Doğu'daki krizin çözümü için İsrail ve Yahudilerin de bir rol üstlenmesi gerektiği artık herkes tarafından anlaşılmalı. Suriye'nin sınır bölgelerinin güvenliği için tüm tarafların sürece dâhil olması şart ve İsrail de bunlardan biri. İsrail'in rolü kritik öneme sahip, bu yüzden şu anda onlarla temas kurmak büyük önem taşıyor" dedi.



Açık açık "Federal yapı" isteyen PYD elebaşı "iç savaş" tehdidi savurup "Eğer birileri çıkıp tüm bu yapıları tek bir sistem altında birleştirmeye kalkarsa, bu doğrudan iç savaşa yol açar ve Suriye'nin farklı kesimleri tarafından kabul edilmez" şeklinde konuştu.



İlham Ahmed, Şam'daki yeni yönetime yaptırımların sürmesi gerektiğini savundu.