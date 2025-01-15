PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere'de yalvardı! "Federal yapı olmazsa Suriye'de iç savaş çıkarırız" tehdidi | Şam bu işe ne diyor?

Suriye'yi kantonlara ayırıp "teröristan" hayali kuranlar için mutlak son yaklaşıyor.
Ankara "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" diyerek çelik yumruğunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulundu.
"HERKES ELİNİ ÇEKSİN BİZ YPG İLE DEAŞ'IN BAŞINI EZERİZ"
DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'yi gardiyan gibi kullanma hayallerine kapılan Batı ülkelerine sert tepki gösteren Erdoğan, "DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz" ifadelerini kullandı.
PYD elebaşı İlham Ahmed Londra Parlamentosunda yalvardı (Takvim.com.tr)
PYD ELEBAŞI İNGİLTERE PARLAMENTOSUNDA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan ABD'den umduğu desteği bulamayan PYD/YPG'nin son çırpınışları sürüyor.
Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la görüşüp yardım isteyen, Fransa TV'lerinde "Fransa asker göndersin" diye yalvaran PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez rotayı Londra'ya kırdı.
Ahmed, İngiltere Parlamentosunda Türkiye'yi şikayet etti, yardım dilendi.