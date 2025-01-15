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PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere'de yalvardı! "Federal yapı olmazsa Suriye'de iç savaş çıkarırız" tehdidi | Şam bu işe ne diyor?

PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere Parlamentosunda Türkiye'yi şikayet edip yardım dilendi. Sözde özerk yönetim temsilcileri açık açık "Federal yapı olmazsa Suriye'ye barış gelmez. İç savaş çıkar" tehditleri savurdu. HDP'li Osman Baydemir'in ise aynı heyette YPG adına lobicilik yapması dikkat çekti. Bu noktada Ankara'nın tutumu net. "Kantonculuk oynayanların devri sona erdi" diyen Başkan Erdoğan "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz" uyarısında bulundu. Şam da Ankara ile hemfikir. Yeni yönetim "Federalizme izin vermeyiz, kırmızı çizgimiz" diyerek rest çekti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 17:16 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 17:36
PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere’de yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriye’de iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?

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    Suriye'yi kantonlara ayırıp "teröristan" hayali kuranlar için mutlak son yaklaşıyor.

    Ankara "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" diyerek çelik yumruğunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" uyarısında bulundu.

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    "HERKES ELİNİ ÇEKSİN BİZ YPG İLE DEAŞ'IN BAŞINI EZERİZ"

    DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG'yi gardiyan gibi kullanma hayallerine kapılan Batı ülkelerine sert tepki gösteren Erdoğan, "DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz" ifadelerini kullandı.

    PYD elebaşı İlham Ahmed Londra Parlamentosunda yalvardı (Takvim.com.tr)PYD elebaşı İlham Ahmed Londra Parlamentosunda yalvardı (Takvim.com.tr)

    PYD ELEBAŞI İNGİLTERE PARLAMENTOSUNDA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

    Öte yandan ABD'den umduğu desteği bulamayan PYD/YPG'nin son çırpınışları sürüyor.

    Daha önce Trump'a "Türkiye'yi durdurması için" mektup yazan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'la görüşüp yardım isteyen, Fransa TV'lerinde "Fransa asker göndersin" diye yalvaran PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez rotayı Londra'ya kırdı.

    Ahmed, İngiltere Parlamentosunda Türkiye'yi şikayet etti, yardım dilendi.

    PYD ʺFederal yapı olmazsa Suriye'de iç savaş çıkarırızʺ tehdidi (Takvim.com.tr)PYD ʺFederal yapı olmazsa Suriye'de iç savaş çıkarırızʺ tehdidi (Takvim.com.tr)

    PYD AÇIK AÇIÇ TEHDİT ETTİ: FEDERAL YAPI OLMAZSA SURİYE'DE İÇ SAVAŞ ÇIKAR

    "Türkiye Kürtlere karşı hem söylem hem de sahada çok saldırgan bir politika izliyor"     diyen PYD elebaşının katıldığı etkinlikte sözde özerk yönetim "Federal yapı" talebini dile getirdi.

    PYD çatısı altında İngiltere'ye giden heyet "Federal bir yönetimden yoksun Suriye'ye barış gelmeyecektir. Aksi takdirde merkezi bir Suriye iç savaşın fitilini ateşleyecektir" beyanında bulunup "İç savaş çıkarırız" tehditleri savurdu.

    HDP'li Osman Baydemir PYD elebaşı İlham Ahmed'le Londra'da terör örgütü adına lobicilik yaptı (Takvim.com.tr)HDP'li Osman Baydemir PYD elebaşı İlham Ahmed'le Londra'da terör örgütü adına lobicilik yaptı (Takvim.com.tr)


    HDP'Lİ OSMAN BAYDEMİR LONDRA'DA YPG ADINA LOBİCİLİK YAPTI

    PYD elebaşının İngiltere Parlamentosunda bölücü konuşma yaparken yanı başındaki bir isim ise dikkat çekti.

    HDP'den seçilerek bir dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapan, bölücü eylem ve söylemleriyle ön planda Osman Baydemir'in Londra'da YPG adına bir dizi temaslar kurduğu gözlemlendi.

    Şam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPGye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimizŞam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPGye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimiz


    ŞAM ANKARA İLE AYNI ÇİZGİDE: "FEDERALİZME İZİN VERMEYİZ"

    Öte yandan açık açık "federalizm" talep edip "teröristan" hayali kuran YPG/PYD'yi Şam'dan net bir uyarı gitti.

    Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet El Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati, "Federalizme izin vermeyiz, kırmızı çizgimiz" diyerek rest çekti.

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