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İntihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in avukatı hakkında soruşturma

Cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Barosuna kayıtlı avukatın sosyal medya hesabı ve görsel medyadan yaptığı açıklamalarla "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçu işlediği için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 09:54
İntihar eden Yenidoğan çetesi sanıklarından İlker Gönen’in avukatı hakkında soruşturma

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    Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gönen'in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

    Yenidoğan (AA)Yenidoğan (AA)

    Açıklamada, soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Aydın Mantar hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    OPERASYON

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında İlker Gönen'in de yer aldığı 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin bulunduğu 14 şüpheliyi yakalamıştı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

    İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen, 1 Şubat günü sabah saatlerinde not bırakarak yaşamına son vermişti.

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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