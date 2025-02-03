MİT’ten Suriye’de PKK operasyonu! Beşiktaş’ta TİM47’yi şehit eden kalleş saldırının sorumlusu Azad kod adlı Mahmut Ağca etkisiz hale getirildi

MİT, terörist Mahmut AĞCA'nın 2015 yılından beri Türkiye'de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Onlarca Türk askeri ve polisinin şehit olduğu eylemleri organize eden AĞCA, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı.
MİT, istihbarat ağı sayesinde AĞCA'nın Ayn El Arab'ta olduğunu belirledi. Burada bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen AĞCA, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
PKK'nın Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusu Mahmut Ağca (Takvim.com.tr)
MİT, ŞEHİTLERİN KANINI YERDE BIRAKMADI
2006 yılında örgüte katılan Mahmut AĞCA, 2015 yılına kadar örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün askeri istihbaratına girerek Suriye'den Türkiye'deki terör eylemlerini organize etmeye başladı.
Türkiye'deki eylemler için Suriye'den patlayıcı ve terörist aktarımları gerçekleştirdi. AĞCA, kendisine bağlı örgüt kadrolarını ve eylemleri uzaktan yönettiği için güvende olduğunu düşünüyordu. Ancak, onlarca Türk asker ve polisini şehit eden AĞCA, MİT'in nokta operasyonundan kurtulamadı.
Azad kod Mahmut AĞCA bu faaliyetleri kapsamında;
29.08.2015'te Şanlıurfa'da polis otosuna yönelik gerçekleştirilen, 2 polisin şehit olduğu,
10.08.2016'da Diyarbakır/Sur'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı,
Beşiktaş saldırısında şehit düşen TİM47 (Takvim Foto Arşiv)
10.12.2016'da Beşiktaş'ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı,
08.01.2022'de Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı,
07.08.2024'te Suriye/Azez'de yer alan kontrol noktasında SMO mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü tır ile gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcıları arasındaydı.
NE OLMUŞTU?
10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı saat 20.45 sıralarında sona erdi.
Taraftarlar stadyumdan dağılırken, arka kısımdaki "Beleştepe" olarak tabir edilen noktada yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamaya çalışan çevik kuvvet polislerinin beklediği yerde, saat 22.29 sıralarında bir patlama meydana geldi.
Yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlaması sonucu, grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişi öldü, 208 polis memuru ile 35 sivil yaralandı.
Terör örgütü PKK, internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırıyı sahiplendi.