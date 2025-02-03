MİT’ten Suriye’de PKK operasyonu! Beşiktaş’ta TİM47’yi şehit eden kalleş saldırının sorumlusu Azad kod adlı Mahmut Ağca etkisiz hale getirildi

MİT, terörist Mahmut AĞCA'nın 2015 yılından beri Türkiye'de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Onlarca Türk askeri ve polisinin şehit olduğu eylemleri organize eden AĞCA, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı.

MİT, istihbarat ağı sayesinde AĞCA'nın Ayn El Arab'ta olduğunu belirledi. Burada bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen AĞCA, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.