CHP'de "ön seçim" krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden "adayım" dedi... Mansur Yavaş'tan "50 bin ölçümlü anket" önerisi geldi

CHP'deki "ön seçim" ilanı savaş kılıçlarını kınından çıkardı.
"Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini ilan etti.
İMAMOĞLU "ÖN SEÇİM" ÖNCESİ ADAYLIĞINI İLAN ETTİ... HER SATIRI MANSUR YAVAŞ'A MESAJ DOLU SÖZLER
Ön seçim duyurusu sonrası CHP'deki adaylık çekişmesi boyut kazandı. Ekrem İmamoğlu bugün yayımladığı video ile resmen adaylığını ilan etti.
İmamoğlu, "Genel başkanımız sayın Özgür Özel, partimiz için son derece tarihi bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlatmıştır. CHP'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi adayı belirleyecek. Bu demokratik uygulama büyük bir devrimdir. Partimizin bu kararını en güçlü şekilde destekliyorum" diyerek "Ön seçim" sürecinde kendi adına destek istedi.
İmamoğlu'nun "Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz" Mansur Yavaş'a gönderme olarak nitelendirildi.
İmamoğlu'na yakın kaynaklar ʺİmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ilk raundu kazandıʺ diyor (Takvim.com.tr)
SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ "İMAMOĞLU YAVAŞ'A KARŞI İLK RAUNDU KAZANDI" DİYOR
"Ön seçim" duyurusu sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklar "İmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ilk raundu kazandı" yorumlarında bulundu.
"Delegeler değil vatandaş adayı belirlesin" görüşünü savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ön seçim" karşıtı bir tutum içerisinde.
MANSUR YAVAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E YALANLAMA! ÖN SEÇİME KARŞI OLDUĞUNU DUYURACAK
Özgür Özel'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" sözlerine Yavaş cephesinden yalanlama gelmesi, içerideki kavgayı gün yüzüne çıkardı.
Mansur Yavaş'ın yakın çevresine "Özgür Bey aday belirleme sürecini başlatma kararını ifade etti. Bense önümüzde bir erken seçimin olmadığını, adaylık ilanının bu nedenle erken olduğu söyledim. Genel Başkan bana 'ön seçimle aday belirleme' kararını da iletmedi" dediği söyleniyor.
Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
Yavaş'ın önümüzdeki günlerde Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği ve "ön seçime karşı olduğunu" duyuracağı öğrenildi.
Öte yandan Yavaş "Ön seçim" dayatmasına karşı anketleri masaya getirdi.
YAVAŞ'TAN "ADAY ANKETLERLE BELİRLENSİN", "50 BİN KİŞİLİK ÖLÇÜM YAPILSIN" ÖNERİSİ
Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar "Adayı belirlerken anket şirketlerine başvuralım" fikrini savunuyor. Güvenilir üç şirket üzerinden 50 bin kişilik ölçüm yapılmasını istiyor.
Yavaş'ın çekirdek ekibinde olan bir kurmay "Sandığa gidildiğinde 60 milyon seçmenin tercihi mi yoksa CHP üyelerinin tercihi mi kabul edilecek?" sözleriyle sitem etti.
Peki, ön seçim kararı nasıl alındı?
Parti yönetiminden bazı isimler bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceği, adayın yıpratılacağı, bölünme ve küskünlüğe yol açacağı uyarılarında bulunsa da özellikle İmamoğlu'na yakın isimlerin baskısıyla ön seçim kararı alındı.