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CHP'de "ön seçim" krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden "adayım" dedi... Mansur Yavaş'tan "50 bin ölçümlü anket" önerisi geldi

CHP'de ön seçim krizi patlak verdi. Ekrem İmamoğlu bu sabah yayımladığı video ile daha aday yoklamasına girmeden adaylığını ilan etti. Saraçhane Bülbülleri "İmamoğlu Yavaş'a karşı ilk raundu kazandı" söylemleri geliştirdi. Özgür Özel'i yalanlayan Mansur Yavaş'ın ise basın toplantısı düzenleyip ön seçime karşı olduğunu duyurması bekleniyor. Yavaş'ın kurmaylarından ise "anket" önerisi geldi. Adayın 50 bin kişilik ölçümün temel alındığı anketlerle belirlenmesi istendi. Ön seçimde İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:28
CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'deki "ön seçim" ilanı savaş kılıçlarını kınından çıkardı.

    "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini ilan etti.



    İMAMOĞLU "ÖN SEÇİM" ÖNCESİ ADAYLIĞINI İLAN ETTİ... HER SATIRI MANSUR YAVAŞ'A MESAJ DOLU SÖZLER

    Ön seçim duyurusu sonrası CHP'deki adaylık çekişmesi boyut kazandı. Ekrem İmamoğlu bugün yayımladığı video ile resmen adaylığını ilan etti.

    İmamoğlu, "Genel başkanımız sayın Özgür Özel, partimiz için son derece tarihi bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlatmıştır. CHP'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi adayı belirleyecek. Bu demokratik uygulama büyük bir devrimdir. Partimizin bu kararını en güçlü şekilde destekliyorum" diyerek "Ön seçim" sürecinde kendi adına destek istedi.

    İmamoğlu'nun "Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz" Mansur Yavaş'a gönderme olarak nitelendirildi.

    İmamoğlu'na yakın kaynaklar ʺİmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ilk raundu kazandıʺ diyor (Takvim.com.tr)İmamoğlu'na yakın kaynaklar ʺİmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ilk raundu kazandıʺ diyor (Takvim.com.tr)


    SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ "İMAMOĞLU YAVAŞ'A KARŞI İLK RAUNDU KAZANDI" DİYOR

    "Ön seçim"     duyurusu sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklar "İmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ilk raundu kazandı" yorumlarında bulundu.

    "Delegeler değil vatandaş adayı belirlesin" görüşünü savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ön seçim" karşıtı bir tutum içerisinde.

    MANSUR YAVAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E YALANLAMA! ÖN SEÇİME KARŞI OLDUĞUNU DUYURACAK

    Özgür Özel'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" sözlerine Yavaş cephesinden yalanlama gelmesi, içerideki kavgayı gün yüzüne çıkardı.

    Mansur Yavaş'ın yakın çevresine "Özgür Bey aday belirleme sürecini başlatma kararını ifade etti. Bense önümüzde bir erken seçimin olmadığını, adaylık ilanının bu nedenle erken olduğu söyledim. Genel Başkan bana 'ön seçimle aday belirleme' kararını da iletmedi" dediği söyleniyor.

    Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



    Yavaş'ın önümüzdeki günlerde Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği ve "ön seçime karşı olduğunu" duyuracağı öğrenildi.

    Öte yandan Yavaş "Ön seçim" dayatmasına karşı anketleri masaya getirdi.

    YAVAŞ'TAN "ADAY ANKETLERLE BELİRLENSİN", "50 BİN KİŞİLİK ÖLÇÜM YAPILSIN" ÖNERİSİ

    Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar "Adayı belirlerken anket şirketlerine başvuralım" fikrini savunuyor. Güvenilir üç şirket üzerinden 50 bin kişilik ölçüm yapılmasını istiyor.

    Yavaş'ın çekirdek ekibinde olan bir kurmay "Sandığa gidildiğinde 60 milyon seçmenin tercihi mi yoksa CHP üyelerinin tercihi mi kabul edilecek?" sözleriyle sitem etti.

    Peki, ön seçim kararı nasıl alındı?

    Parti yönetiminden bazı isimler bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceği, adayın yıpratılacağı, bölünme ve küskünlüğe yol açacağı uyarılarında bulunsa da özellikle İmamoğlu'na yakın isimlerin baskısıyla ön seçim kararı alındı.

    Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)


    "ÖN SEÇİM MUTLAK ESAS ALINACAK" DİYE BİR AÇIKLAMA YOK

    Ancak seçimin sonucu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi anlamına gelmiyor. Zira adayı CHP'nin TBMM grubu seçecek. Bugüne kadar ön seçim sonucunun mutlak esas alınacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Bu da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerde huzursuzluğa yol açan bir başka durum.

    Ön seçimde İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde Yavaş'ın yol haritası hazır (Takvim.com.tr)Ön seçimde İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde Yavaş'ın yol haritası hazır (Takvim.com.tr)

    MANSUR YAVAŞ HEM KIRGIN HEM DE KARARLI... İMAMOĞLU ADAY ÇIKARSA YOL HARİTASI BELLİ

    Bu gelişmelerden rahatsızlık duyan Yavaş'ın yakın çevresine rahatsızlığını ilettiği kamuoyuna yansıdı. Ön seçimde İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

    Bazı parti kurmayları ise kırgın ve tepkili olan Mansur Yavaş'ı ikna etmenin yollarını arıyor.

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