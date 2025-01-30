CHP'de "ön seçim" krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden "adayım" dedi... Mansur Yavaş'tan "50 bin ölçümlü anket" önerisi geldi

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CHP'deki "ön seçim" ilanı savaş kılıçlarını kınından çıkardı.



"Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini ilan etti.







İMAMOĞLU "ÖN SEÇİM" ÖNCESİ ADAYLIĞINI İLAN ETTİ... HER SATIRI MANSUR YAVAŞ'A MESAJ DOLU SÖZLER



Ön seçim duyurusu sonrası CHP'deki adaylık çekişmesi boyut kazandı. Ekrem İmamoğlu bugün yayımladığı video ile resmen adaylığını ilan etti.



İmamoğlu, "Genel başkanımız sayın Özgür Özel, partimiz için son derece tarihi bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlatmıştır. CHP'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi adayı belirleyecek. Bu demokratik uygulama büyük bir devrimdir. Partimizin bu kararını en güçlü şekilde destekliyorum" diyerek "Ön seçim" sürecinde kendi adına destek istedi.



İmamoğlu'nun "Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz" Mansur Yavaş'a gönderme olarak nitelendirildi.

İmamoğlu'na yakın kaynaklar ʺİmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ilk raundu kazandıʺ diyor (Takvim.com.tr)





SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ "İMAMOĞLU YAVAŞ'A KARŞI İLK RAUNDU KAZANDI" DİYOR



"Ön seçim" duyurusu sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklar "İmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ilk raundu kazandı" yorumlarında bulundu.



"Delegeler değil vatandaş adayı belirlesin" görüşünü savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ön seçim" karşıtı bir tutum içerisinde.



MANSUR YAVAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E YALANLAMA! ÖN SEÇİME KARŞI OLDUĞUNU DUYURACAK



Özgür Özel'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" sözlerine Yavaş cephesinden yalanlama gelmesi, içerideki kavgayı gün yüzüne çıkardı.



Mansur Yavaş'ın yakın çevresine "Özgür Bey aday belirleme sürecini başlatma kararını ifade etti. Bense önümüzde bir erken seçimin olmadığını, adaylık ilanının bu nedenle erken olduğu söyledim. Genel Başkan bana 'ön seçimle aday belirleme' kararını da iletmedi" dediği söyleniyor.