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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi! Turabi'nin cinsel içerikli şarkısına erişim engeli getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi.

AA AA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:59
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi! Turabi’nin cinsel içerikli şarkısına erişim engeli getirildi

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    Türkiye'nin Survivor ile tanıdığı Turabi Çamkıran, İngilizce bir şarkı çıkardı.

    Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)

    Turabi'nin bel altı kelimelerle dolu şarkısı, sosyal medyaya damga vurdu.

    Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)

    'Wine Me Dine Me' adlı şarkı sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de gitgide büyüdü.

    Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)

    Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

    Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)

    ZİHİNSEL GELİŞİMİ BOZABİLİR
    Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

    ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
    Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi.

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