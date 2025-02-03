Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi! Turabi’nin cinsel içerikli şarkısına erişim engeli getirildi

Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi 'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Turabi'nin klibinden bir kesit (Ekran görüntüsü)

ZİHİNSEL GELİŞİMİ BOZABİLİR

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi.