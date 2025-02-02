Mansur Yavaş ve Özgür Özel'den "Ön seçim" yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi'nde "İmamoğlu" huzursuzluğu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel
'in açıkladığı "ön seçim" formülü adaylık tartışmalarını iyiden iyiye alevlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve ABB Başkanı Mansur Yavaş
arasındaki yarış hali gözle görülür hale geldi.
İmamoğlu "Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz"
ifadelerinin yer aldığı bir video yayımlayıp daha aday yoklamasına girmeden adaylığını ilan etti.
Daha sonra "Adliyede adaylık arayışı"
içerisinde olan İmamoğlu, partilileri toplayıp ikinci bir Saraçhane tiyatrosu sahneledi.
Mansur Yavaş ön seçime karşı çıkıyor, anket için bastırıyor (Takvim.com.tr) MANSUR YAVAŞ: "BANA ÖN SEÇİM BİLGİSİ VERİLMEDİ" Mansur Yavaş
ise "ön seçim" kararına karşı çıkıyor. Özgür Özel
'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk. Mutabıkız"
sözlerini yalanlayan Yavaş'ın yakın çevresine "Özgür Bey aday belirleme sürecini başlatma kararını ifade etti. Bense önümüzde bir erken seçimin olmadığını, adaylık ilanının bu nedenle erken olduğu söyledim. Genel Başkan bana 'ön seçimle aday belirleme' kararını da iletmedi"
dediği söyleniyor.
Yavaş'ın kurmaylarından ise "anket" önerisi geldi. Adayın 50 bin kişilik ölçümün temel alındığı anketlerle belirlenmesi istendi.
Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
ÖZEL VE YAVAŞ YÜZLEŞTİ: "ÖN SEÇİM YANLIŞ, ZAMANLAMA YANLIŞ"
Tartışmalar sürerken Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasında "yüzleşme" buluşması gerçekleşti. İkilinin bir haftada ikinci kez bir araya gelmedi gerilimi açık etti.
Yavaş'ın bu görüşmede Özgür Özel'e ön seçim yaklaşımını doğru bulmadığını, zaman açısından yanlış olduğunu gerekçeleriyle anlattığı kulislerde konuşuyor.
YAVAŞ'IN A TAKIMI ANKET İÇİN BASTIRIYOR
Manur Yavaş'ın A Takımı ise "Parti üyelerine eğilim yoklaması yapılsın. Beş anket şirketine kamuoyu araştırması yaptırılsın. Bunun yanında muhalefet partileriyle ortak aday belirleme istişarelerinin de gerçekleşmesi önemli. Biz, ortak akıl ve ortak kararla bu yola çıkılmasını savunuyoruz" görüşünü savunuyor.