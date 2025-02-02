Mansur Yavaş ve Özgür Özel'den "Ön seçim" yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi'nde "İmamoğlu" huzursuzluğu

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)





ÖZEL VE YAVAŞ YÜZLEŞTİ: "ÖN SEÇİM YANLIŞ, ZAMANLAMA YANLIŞ"



Tartışmalar sürerken Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasında "yüzleşme" buluşması gerçekleşti. İkilinin bir haftada ikinci kez bir araya gelmedi gerilimi açık etti.



Yavaş'ın bu görüşmede Özgür Özel'e ön seçim yaklaşımını doğru bulmadığını, zaman açısından yanlış olduğunu gerekçeleriyle anlattığı kulislerde konuşuyor.



YAVAŞ'IN A TAKIMI ANKET İÇİN BASTIRIYOR



Manur Yavaş'ın A Takımı ise "Parti üyelerine eğilim yoklaması yapılsın. Beş anket şirketine kamuoyu araştırması yaptırılsın. Bunun yanında muhalefet partileriyle ortak aday belirleme istişarelerinin de gerçekleşmesi önemli. Biz, ortak akıl ve ortak kararla bu yola çıkılmasını savunuyoruz" görüşünü savunuyor.