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Mansur Yavaş ve Özgür Özel'den "Ön seçim" yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi'nde "İmamoğlu" huzursuzluğu

CHP'de "ön seçim" duyurusu öngörülemez bir kavgaya evrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığı için bastırırken "Bana bilgi verilmedi" diyerek Genel Merkez'i topa tutan Mansur Yavaş, Özgür Özel'le yüzleşti... Özel'e bir kez daha ön seçim yaklaşımını doğru bulmadığını söyleyen Yavaş "anket" kozunu kullanıp "Parti üyelerine eğilim yoklaması yapılsın. Beş anket şirketine kamuoyu araştırması yaptırılsın" önerisinde bulundu. Öte yandan CHP'nin en az yarısı İmamoğlu'nun "ön seçim" dayatmasından oldukça rahatsız. CHP'ye yakın kalemler "Partide huzursuzluk var" diyor.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 08:11 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 08:19
Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in açıkladığı "ön seçim" formülü adaylık tartışmalarını iyiden iyiye alevlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki yarış hali gözle görülür hale geldi.


    İmamoğlu "Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz" ifadelerinin yer aldığı bir video yayımlayıp daha aday yoklamasına girmeden adaylığını ilan etti.

    Daha sonra "Adliyede adaylık arayışı" içerisinde olan İmamoğlu, partilileri toplayıp ikinci bir Saraçhane tiyatrosu sahneledi.
    Mansur Yavaş ön seçime karşı çıkıyor, anket için bastırıyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş ön seçime karşı çıkıyor, anket için bastırıyor (Takvim.com.tr)

    MANSUR YAVAŞ: "BANA ÖN SEÇİM BİLGİSİ VERİLMEDİ"

    Mansur Yavaş ise "ön seçim" kararına karşı çıkıyor.

    Özgür Özel'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk. Mutabıkız" sözlerini yalanlayan Yavaş'ın yakın çevresine "Özgür Bey aday belirleme sürecini başlatma kararını ifade etti. Bense önümüzde bir erken seçimin olmadığını, adaylık ilanının bu nedenle erken olduğu söyledim. Genel Başkan bana 'ön seçimle aday belirleme' kararını da iletmedi" dediği söyleniyor.

    Yavaş'ın kurmaylarından ise "anket" önerisi geldi. Adayın 50 bin kişilik ölçümün temel alındığı anketlerle belirlenmesi istendi.

    Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


    ÖZEL VE YAVAŞ YÜZLEŞTİ: "ÖN SEÇİM YANLIŞ, ZAMANLAMA YANLIŞ"

    Tartışmalar sürerken Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasında "yüzleşme" buluşması gerçekleşti. İkilinin bir haftada ikinci kez bir araya gelmedi gerilimi açık etti.

    Yavaş'ın bu görüşmede Özgür Özel'e ön seçim yaklaşımını doğru bulmadığını, zaman açısından yanlış olduğunu gerekçeleriyle anlattığı kulislerde konuşuyor.

    YAVAŞ'IN A TAKIMI ANKET İÇİN BASTIRIYOR

    Manur Yavaş'ın A Takımı ise "Parti üyelerine eğilim yoklaması yapılsın. Beş anket şirketine kamuoyu araştırması yaptırılsın. Bunun yanında muhalefet partileriyle ortak aday belirleme istişarelerinin de gerçekleşmesi önemli. Biz, ortak akıl ve ortak kararla bu yola çıkılmasını savunuyoruz" görüşünü savunuyor.

    CHP'nin %50'si Ekrem İmamoğlu'nun ʺön seçimʺ dayatmasından oldukça rahatsız (Takvim.com.tr)CHP'nin %50'si Ekrem İmamoğlu'nun ʺön seçimʺ dayatmasından oldukça rahatsız (Takvim.com.tr)


    CHP'NİN %50'Sİ İMAMOĞLU'NUN ÖN SEÇİM DAYATMASINDAN RAHATSIZ: "PARTİ İÇİNDE HUZURSUZLUK VAR"

    Öte yandan il başkanlarından milletvekillerine partinin en az yarısı Ekrem İmamoğlu'nun "ön seçim" dayatmasından oldukça rahatsız.

    Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında "Partide de bu konuda huzursuzluk var diyebilirim. Genel Başkanın bu durumu sürece yayması, nisan ayı değil sonbahara ya da 2026'nın ocak ayına kadar yayması daha mantıklı. Bugün nisan ayında bir ön seçim doğru değil" satırlarını kaleme aldı.

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    KILIÇDAROĞLU CHP'DEKİ ADAYLIK KAVGASINA DALDI

    Kavgaya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu.

    Belirlenen yöntemi ve adaylık çekişmeleri "pimi çekilmiş bomba" olarak nitelendiren Kemal Kılıçaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ın parti üyelerine ne vadedeceğini sorgulayarak Özgür Özel'i eleştirdi.

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