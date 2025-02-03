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Avcılar'da bir daireyi kanalizasyon suyu bastı! Mağdur ev sahibi: İSKİ'yi arıyoruz geri dönüş yapmıyorlar

İstanbul Avcılar'da 3 katlı bir binanın bahçe katını kanalizasyon suyu bastı. Evi göle dönen Esra Irmak, "Evde by-pass'lı hasta ve dört aylık yeğenim, iki çocuğum var. Evin halini görün. 4 buçuk saattir bu haldeyiz. Arıyoruz, geri dönüş yapmıyorlar. Kimseyi göndermiyorlar evin haline bakın. Buna hangi insan hangi vicdan dayanır" dedi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:31 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:42
Avcılar’da bir daireyi kanalizasyon suyu bastı! Mağdur ev sahibi: İSKİ’yi arıyoruz geri dönüş yapmıyorlar

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    Avcılar'da 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı. Evi göle dönen Esra Irmak, iki çocuğu ile suyu kovalara doldurarak dışarı çıkarmaya çalıştı.

    Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)

    Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi dün saat 13.30 sıralarında su bastı. İddiaya göre kanalizasyon sisteminin arızalanması sonucunda evin içi göle döndü, eşyalar su içerisinde kaldı ve zemin döşemesi kabardı.

    Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)

    Dört aylık bir bebeğin, 2 çocuğun ve yakın zamanda by pass ameliyatı geçiren bir hastanın kaldığı evde eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evini su basan Esra Irmak, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nü (İSKİ) aradı. Irmak, İSKİ ekibi gelene kadar iki çocuğu ile evdeki suyu kovalara doldurup dışarı çıkarmaya çalıştı.

    Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)

    Olay yerine gelen İSKİ ekibi, yaptıkları çalışmalar sonucunda su baskınına neden olan noktada arızayı giderdi.

    Evini su basan Esra Irmak (DHA)Evini su basan Esra Irmak (DHA)

    "4 BUÇUK SAATTİR BU HALDEYİZ"
    Esra Irmak, "Evde by-pass'lı hasta ve dört aylık yeğenim, iki çocuğum var. Evin halini görün. 4 buçuk saattir bu haldeyiz. Arıyoruz, geri dönüş yapmıyorlar. Kimseyi göndermiyorlar evin haline bakın. Buna hangi insan hangi vicdan dayanır" dedi.

    Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)Avcılar'da bir evi kanalizasyon suyu bastı İSKİ 4,5 saat sonra gitti (DHA)

    Öte yandan evin içinin sular altında kaldığı anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, bebek odasının da suyla kaplı olduğu görüldü.

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