Avcılar’da bir daireyi kanalizasyon suyu bastı! Mağdur ev sahibi: İSKİ’yi arıyoruz geri dönüş yapmıyorlar

Olay yerine gelen İSKİ ekibi, yaptıkları çalışmalar sonucunda su baskınına neden olan noktada arızayı giderdi.

Evini su basan Esra Irmak (DHA)

"4 BUÇUK SAATTİR BU HALDEYİZ"

Esra Irmak, "Evde by-pass'lı hasta ve dört aylık yeğenim, iki çocuğum var. Evin halini görün. 4 buçuk saattir bu haldeyiz. Arıyoruz, geri dönüş yapmıyorlar. Kimseyi göndermiyorlar evin haline bakın. Buna hangi insan hangi vicdan dayanır" dedi.