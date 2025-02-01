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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden başka bir cezaevine nakledildi. Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, müvekkiliyle görüşmek için cezaevine gittiğinde nakil işleminin gerçekleştiğini öğrendiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 18:41
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi

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    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2023'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evine 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

    Mahkeme, 28 Aralık'ta görülen karar duruşmasında, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ı, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Enes Güran'ın avukatı, müvekkiliyle görüşmek için gittiğinde sanıkların başka bir cezaevine nakledildiğini öğrendiğini belirtti.

    Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan anne Yüksel ile oğlu Enes Güran başka bir cezaevine nakledildi.

    Müvekkilinin başka bir cezaevine nakledildiğini sosyal medya hesabından duyuran Enes'in Avukatı Mahir Akbilek SABAH'a konuştu. Avukat Akbilek, "Sabah görüşe gittiğimde müvekkilimle görüşmek istedim.

    Bana bunun mümkün olmadığını ve müvekkilimin başka bir cezaevine nakledildiğini söylediler. Anne Yüksel Güran'ın da aynı şekilde başka bir cezaevine nakledildiği cezaevinde öğrendim.

    Bunu resmi kanallardan da doğrulattım. Ama Salim Güran ile ilgili bir bilgi verilmedi, avukatı olmadığım için" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan 4 sanığın başka bir cezaevine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunmuştu.

    Ayrıca, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın da başka bir cezaevine nakledildiği bilgisine de ulaşıldı.

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