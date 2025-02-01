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Kandil'den sabotaj: Terörist Sabri Ok "Öcalan" üzerinden pazarlık peşinde!

Türkiye'nin terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda attığı adımları sabote etmek için yoğun çaba harcayan Kandil, yine olmayacak hayallerin peşinde koşarak bebek katili Öcalan'ın serbest kalmasını masaya getirmeye kalkıştı. Başkan Erdoğan’ın, “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok.” sözlerine rağmen süreci baltalamak isteyen Kandil, bebek katili Öcalan serbest kalmazsa silah bırakmayacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 17:45 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:19
Kandil’den sabotaj: Terörist Sabri Ok Öcalan üzerinden pazarlık peşinde!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak'ta Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleye ilişkin olarak, terör ve demokrasinin bir arada var olamayacağını vurgulayarak, "Ya namlusu Türkiye'ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif yok." diyerek terör örgütü PKK'yı bir kez daha uyarmıştı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısında bulunmuş, bu çağrı Kandil'de hareketliliğe neden olmuştu. Örgüt içinde fikir ayrılıkları yaşanırken, terör elebaşları silah bırakmayacaklarını ilan ederek süreci sabote etme yarışına girmişti.

    Bebek katili Öcalan (Fotoğraf: AA)Bebek katili Öcalan (Fotoğraf: AA)

    BEBEK KATİLİNİ PAZARLIK UNSURU HALİNE GETİRDİLER

    Son olarak PKK terör örgütünün liderlerinden KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok'tan yine süreci sabote etmeye yönelik bir takım açıklamalar geldi. PKK medyasına konuşan terörist Sabri Ok, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın terörle mücadele politikasını hedef alarak, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını pazarlık haline getirmeye çalıştı.

    Teröristbaşı Sabri Ok, örgüt kanalında yaptığı konuşmasında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamaları hedef aldı. Terörist Sabri OK, "Ömer Çelik, 'pazarlık yok, müzakere yok' diyor. Peki, sormazlar mı, o zaman ne var diye? Sadece PKK silah bıraksın, Apo silahı bırakın desin. Apo 2013 yılında da söyledi, bugün de söylüyor; eğer özgür olmazsa, ağır tecrit kalkmazsa, koşulları değişmezse o zaman bir adım atılamaz." dedi.

    imralı'da bebek katili Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder (Fotoğraf: Takvim.com.tr)imralı'da bebek katili Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    "EV HAPSİ, MEV HAPSİ DİYE BİR ŞEY YOK"

    Süreci baltalamak için her fırsatta bebek katili Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini bahane eden Kandil, süreci pazarlık haline getirmeye kalkışırken Türkiye ise kesin bir dille bebek katili Öcalan'ın serbest kalmasının söz konusu olmadığını vurguluyor. Nitekim, 14 Ocak'ta milletvekillerine seslenen Başkan Erdoğan, süreci baltalamak için ortaya atılan "Öcalan serbest bırakılacak" yalanlarına tepki göstererek, "Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok." ifadelerini kullanmıştı.

    Terörist Sabri Ok (Takvim.com.tr)Terörist Sabri Ok (Takvim.com.tr)

    ÖRGÜTÜN YALANI PATLADI

    Teröristbaşı Sabri Ok, hapisteki bebek katili Öcalan'ın hapisten çıkmak istediği yalanını dile getirirken, Başkan Erdoğan'ın vekillerle yaptığı konuşmada bebek katili Öcalan'ın böyle bir isteğinin söz konusu olmadığı ortaya çıkmıştı.

    Suriye'de varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK (Fotoğraf: AA)Suriye'de varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK (Fotoğraf: AA)

    TÜRKİYE'Nİ SURİYE'DEKİ VARLIĞINI HEDEF ALDI

    Esad sonrası yeni bir döneme giren Suriye'deki PKK/YPG varlığını savunan teröristbaşı Sabri Ok, terör örgütlerinin oyununu boşa çıkaran Türkiye'yi hedef alarak, Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin görüşmeler yapmasının önünü kestiğini söyledi.

    Başkan Erdoğan'ın "Irak'ta da Suriye'de de Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz ayrılıkçı örgütlerle." sözlerini görmezden gelerek, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan terörist Sabri Ok, "Şam'a 'Aman sakın Rojava ile, Kürtlerle görüşme veya farklı şeyler yapmayın' diyor. Provokasyon yaratmak ve bunun sonucunda Rojava'da kaos yaşanmasını hedefliyorlar. Şam üzerinden Rojava'da PKK var, 'teröristler' bilmem ne algısı yaratmak istiyorlar." şeklinde konuştu.

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