Kandil'den sabotaj: Terörist Sabri Ok "Öcalan" üzerinden pazarlık peşinde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak'ta Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleye ilişkin olarak, terör ve demokrasinin bir arada var olamayacağını vurgulayarak, "Ya namlusu Türkiye'ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif yok." diyerek terör örgütü PKK'yı bir kez daha uyarmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısında bulunmuş, bu çağrı Kandil'de hareketliliğe neden olmuştu. Örgüt içinde fikir ayrılıkları yaşanırken, terör elebaşları silah bırakmayacaklarını ilan ederek süreci sabote etme yarışına girmişti.

Bebek katili Öcalan (Fotoğraf: AA)

BEBEK KATİLİNİ PAZARLIK UNSURU HALİNE GETİRDİLER

Son olarak PKK terör örgütünün liderlerinden KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok'tan yine süreci sabote etmeye yönelik bir takım açıklamalar geldi. PKK medyasına konuşan terörist Sabri Ok, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın terörle mücadele politikasını hedef alarak, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını pazarlık haline getirmeye çalıştı.

Teröristbaşı Sabri Ok, örgüt kanalında yaptığı konuşmasında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamaları hedef aldı. Terörist Sabri OK, "Ömer Çelik, 'pazarlık yok, müzakere yok' diyor. Peki, sormazlar mı, o zaman ne var diye? Sadece PKK silah bıraksın, Apo silahı bırakın desin. Apo 2013 yılında da söyledi, bugün de söylüyor; eğer özgür olmazsa, ağır tecrit kalkmazsa, koşulları değişmezse o zaman bir adım atılamaz." dedi.