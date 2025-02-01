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'Yenidoğan Çetesi' sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen’in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Gönen’in bileğini keserek yaşamına son verdiği ve olayın ardından cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldığı aktardı.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:17 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:38
’Yenidoğan Çetesi’ sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

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    "Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileğini keserek intihar etti. İntiharın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı" dedi.

    Sabah'ın haberine göre, 29 Ekim 2024'te Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Yenidoğan Çetesi'nin iki numaralı ismi İlker Gönen, yalnız kaldığı odasında acil butonuna bastı. Cezaevi görevlileri odaya ulaştığında Gönen'in kendisine zarar verdiğini belirledi. Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise küçük kesi izi bulunan Gönen, hızla revire götürüldü. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen, yolda hayatını kaybetti.

    YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kazanç elde etmek için yenidoğan bebeklere yanlış tedaviler uygulayarak ölmelerine yol açmakla suçlanan kişiler hakkında dava açılmıştı. İddianamede doktorlar Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 kez olmak üzere toplam 177 yıldan 582'i yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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