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Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren büyüklükleri 3.5 ile 4.4 arasında değişen yedi deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıların yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:53
Ege Denizi’nde peş peşe depremler!

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    Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren art arda depremler meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, bölgede büyüklükleri 3.5 ile 4.4 arasında değişen toplam yedi sarsıntı kaydedildi.

    AFAD deprem verileri (Ekran görüntüsü)AFAD deprem verileri (Ekran görüntüsü)

    Depremler sırasıyla 3.9, 3.7, 3.6, 3.5 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşirken, sarsıntıların yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

    İşte meydana gelen son depremler...

    Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer

    2025-02-01 20:01:17 37.86 27.16583 6.65 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.07 km] Kuşadası (Aydın)

    2025-02-01 19:27:48 37.92333 27.64222 6.95 ML 1.7 Germencik (Aydın)

    2025-02-01 18:43:33 37.86083 27.17722 6.82 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.10 km] Kuşadası (Aydın)

    2025-02-01 18:05:06 39.45056 42.22444 7.03 ML 1.4 Karaçoban (Erzurum)

    2025-02-01 17:53:47 39.90389 28.85444 6.77 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)

    2025-02-01 17:51:14 38.30028 38.27722 9.75 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

    2025-02-01 17:40:38 37.86389 27.17083 7.15 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.71 km] Kuşadası (Aydın)

    2025-02-01 17:26:20 37.87111 27.19611 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Kuşadası (Aydın)

    2025-02-01 17:11:35 39.47194 26.27667 7.11 ML 1.3 Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale)

    2025-02-01 17:01:50 36.56833 25.45917 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

    2025-02-01 16:56:09 36.69167 25.77444 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

    2025-02-01 16:51:19 36.61667 25.47194 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

    2025-02-01 16:47:39 36.67111 25.74278 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

    2025-02-01 16:34:28 36.62056 25.53917 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

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