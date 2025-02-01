"PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA PARTİ İÇİNE KONDU"

Kılıçdaroğlu, Özel'in kararını eleştirerek, "Bugünden cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, 'pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

"Bu tartışmanın önü kesilmeli" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması başlatırsak, seçmenin gündemi ile partinin gündemi ayrışacaktır. Bu en çok partiye zarar verir. Yani "koyun can derdinde kasap da et derdinde" algısı toplumun belleğine yerleşir.

ÜYELER NE VADEDECEKLER

Haydi diyelim bu sürece devam edilecek. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine "beni seçin" ya da "bana oy verin" derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? Daha partinin görüşü bile netleşmemişken, ya da yokken!.."