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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları iyice kızıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklaması, parti içinde yeni bir gerilim başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üyelerin karar vermesi fikrini desteklerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anket sonuçlarını öne sürerek bu sürece mesafeli durduğu biliniyor. Kavgaya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Belirlenen yöntemi ve adaylık çekişmeleri "pimi çekilmiş bomba" olarak nitelendiren Kemal Kılıçaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ın parti üyelerine ne vadedeceğini sorgulayarak Özgür Özel'i eleştirdi. İşte CHP'deki kavganın ayrıntıları...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 12:21 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 12:26
Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?

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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları giderek hararetleniyor.

    Parti içi dengeleri sarsan bu süreç, özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabetle dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı son açıklamalar ise aday belirleme sürecine dair yeni bir tartışma başlattı.

    ÖZEL'DEN ADAYLIK MESAJI: ÜYELER BELİRLEYECEK
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine ilişkin önemli bir kararı duyurdu.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

    Özel, adayın partiye üye olanların oyuyla belirleneceğini ifade etti. Bu açıklama, parti içindeki adaylık yarışını daha da kızıştırdı.

    İMAMOĞLU DAYATIYOR YAVAŞ ANKETLERİ ÖNE SÜRÜYOR
    Özel'in açıklamasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki adaylık yarışı hız kazandı.

    İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinde başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını bahane ederek yargıya parmak sallıyor. Mağduriyet algısıyla tabanın desteğini alarak aday olmak isteyen İmamoğlu bu kapsamda adayın parti üyeleri tarafından belirlenmesi fikrine sıcak bakıyor.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti. İmamoğlu toplantıya Zoom üzerinden katıldıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti. İmamoğlu toplantıya Zoom üzerinden katıldı

    Mansur Yavaş'ın bu sürece mesafeli durduğu ve anket sonuçlarını öne sürerek adaylık sürecine dahil olmayabileceği konuşuluyor. Bu durum, parti çinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken bir bomba da Özgür Özel'le çekişen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda geldi.

    ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA)ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA)

    KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ: TARTIŞMALARIN ÖNÜ KESİLMELİ
    CHP yandaşı Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarının parti gündemini meşgul ettiğini öne sürerek" Pimi çekilmiş bomba" tanımını yaptı.

    "PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA PARTİ İÇİNE KONDU"
    Kılıçdaroğlu, Özel'in kararını eleştirerek, "Bugünden cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, 'pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    "Bu tartışmanın önü kesilmeli" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    "Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması başlatırsak, seçmenin gündemi ile partinin gündemi ayrışacaktır. Bu en çok partiye zarar verir. Yani "koyun can derdinde kasap da et derdinde" algısı toplumun belleğine yerleşir.

    ÜYELER NE VADEDECEKLER
    Haydi diyelim bu sürece devam edilecek. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine "beni seçin" ya da "bana oy verin" derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? Daha partinin görüşü bile netleşmemişken, ya da yokken!.."

    Bu durumda sosyal medyadaki trol ordularıyla parti içi bir karalama sürecinin başlayacağını öne süren Kılıçdaroğlu, "Hiç unutulmaması gereken bir gerçek var. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yüzde 50+1 oya ihtiyacımız var. CHP'nin oy oranı belli. Aday belirlenirken bu gerçeği hiçbir zaman gözardı edemezsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, sadece kendimizin çalıp, kendimizin oynayacağı bir süreç değildir. Bu gerçeği hiçbir CHP'li yöneticinin unutmaması gerekir." diyerek Özgür Özel'i ve aday belirleme sürecini eleştirdi.

    GÜÇ SAVAŞI DEVAM EDECEK
    CHP içindeki aday belirleme süreci daha çok tartışmaya sahne olacak gibi duruyor... Özellikle İmamoğlu ve Yavaş adaylık çekişmesi Özel ile Kılıçdaroğlu'nun partiye hakim olma çabaları parti içindeki dengelerin nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getiriyor...

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