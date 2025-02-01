ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA)
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ: TARTIŞMALARIN ÖNÜ KESİLMELİ
CHP yandaşı Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarının parti gündemini meşgul ettiğini öne sürerek" Pimi çekilmiş bomba" tanımını yaptı.
"PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA PARTİ İÇİNE KONDU"
Kılıçdaroğlu, Özel'in kararını eleştirerek, "Bugünden cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, 'pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
"Bu tartışmanın önü kesilmeli" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması başlatırsak, seçmenin gündemi ile partinin gündemi ayrışacaktır. Bu en çok partiye zarar verir. Yani "koyun can derdinde kasap da et derdinde" algısı toplumun belleğine yerleşir.
ÜYELER NE VADEDECEKLER
Haydi diyelim bu sürece devam edilecek. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine "beni seçin" ya da "bana oy verin" derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? Daha partinin görüşü bile netleşmemişken, ya da yokken!.."
Bu durumda sosyal medyadaki trol ordularıyla parti içi bir karalama sürecinin başlayacağını öne süren Kılıçdaroğlu, "Hiç unutulmaması gereken bir gerçek var. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yüzde 50+1 oya ihtiyacımız var. CHP'nin oy oranı belli. Aday belirlenirken bu gerçeği hiçbir zaman gözardı edemezsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, sadece kendimizin çalıp, kendimizin oynayacağı bir süreç değildir. Bu gerçeği hiçbir CHP'li yöneticinin unutmaması gerekir." diyerek Özgür Özel'i ve aday belirleme sürecini eleştirdi.
GÜÇ SAVAŞI DEVAM EDECEK
CHP içindeki aday belirleme süreci daha çok tartışmaya sahne olacak gibi duruyor... Özellikle İmamoğlu ve Yavaş adaylık çekişmesi Özel ile Kılıçdaroğlu'nun partiye hakim olma çabaları parti içindeki dengelerin nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getiriyor...