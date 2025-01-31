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Veli Ağbaba kameraya yakalandı... Biber gazını "duyunca" öksürmeye başladı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polisle gerginlik çıkaran CHP’liler, provokasyonun dozunu artırarak mağduriyet algısı yaratmaya çalıştı. Olay anında herhangi bir müdahaleye maruz kalmayan CHP'li Veli Ağbaba, kameralar açılınca bir anda "biber gazından etkilenmiş" gibi yaparak öksürmeye başladı. Veli Ağbaba'nın o anları kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 12:46 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 12:53
Veli Ağbaba kameraya yakalandı... Biber gazını duyunca öksürmeye başladı

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    İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı.

    İstanbul Cumhuriyet Savcısını evlatları üzerinden tehdit eden ve bilirkişiyi hedef gösterdiği için ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' destek için gelen CHP'liler, adliye önünde gerginlik çıkardı.

    CHP'li Veli Ağbaba'nın 'biber gazı' oyunu!

    Güvenlik önlemi alan polislere saldıran CHP'li gruplar, olayları büyütmek için provokasyona başvurdu.

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    POLİSE SALDIRIP MAĞDUR ROLÜNE BÜRÜNDÜLER
    Adliye önünde güvenliği sağlamakla görevli polis ekiplerine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan CHP'liler, polisin müdahalesini bahane edip mağduriyet algısı yaratmaya çalıştı.

    HALK TV GELDİ, VELİ AĞBABA SAHNEYE ÇIKTI!
    Olay yerinde bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, CHP'nin kanalı Halk TV muhabirini gördükten sonra ve mubabirin "biber gazı" ifadelerini duyduktan sonra "biber gazından etkilenmiş" gibi yaparak öksürmeye başlaması dikkat çekti.

    Canlı yayına yansıyan bu anlar, CHP'nin algı operasyonlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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    Veli Ağbaba kameraya yakalandı... Biber gazını duyunca öksürmeye başladı
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