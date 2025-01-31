Veli Ağbaba kameraya yakalandı... Biber gazını "duyunca" öksürmeye başladı

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısını evlatları üzerinden tehdit eden ve bilirkişiyi hedef gösterdiği için ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' destek için gelen CHP'liler, adliye önünde gerginlik çıkardı.
Güvenlik önlemi alan polislere saldıran CHP'li gruplar, olayları büyütmek için provokasyona başvurdu.
POLİSE SALDIRIP MAĞDUR ROLÜNE BÜRÜNDÜLER
Adliye önünde güvenliği sağlamakla görevli polis ekiplerine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan CHP'liler, polisin müdahalesini bahane edip mağduriyet algısı yaratmaya çalıştı.