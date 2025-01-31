Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya gitti.

CUMA NAMAZINI İBRADI'DA KILDI

Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin tarafından karşılanan Erdoğan, helikopterle İbradı ilçesine geçti.

Başkan Erdoğan, Antalya'da kendisini karşılayan yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi