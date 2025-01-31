Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya gitti.
CUMA NAMAZINI İBRADI'DA KILDI
Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin tarafından karşılanan Erdoğan, helikopterle İbradı ilçesine geçti.
Başkan Erdoğan, Antalya'da kendisini karşılayan yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi
İlçede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, cuma namazını taş örmeli ahşap minareli Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı.
Başkan Erdoğan'ı havalimanında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı (Fotoğraf: AA)
PEŞ PEŞE TEMASLAR
Erdoğan'ın, partisinden İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i makamında, arkadaşı AK Parti'den Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Kemal Çiftçioğlu'nu da evinde ziyaret etmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ı havalimanında, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.(Fotoğraf: AA)
Erdoğan, saat 15.30'da Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mevcut İl Başkanı Ali Çetin'in tek aday olduğu kongrede konuşacak.
Erdoğan'ın ziyaretine, bölgedeki yerel yöneticiler ve AK Parti teşkilat mensupları da eşlik etti.