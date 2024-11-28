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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP'lilerden komisyonda "kameralar alınmıyor" yalanı KAMERALAR İÇERİ ALINMIYOR YALANI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un CHP'li milletvekilleri protesto edecek malzeme bulamayınca bu kez kameraların içeriye alınmadığı yalanına başvurdu.

CHP'li milletvekilleri ʺkameralar alınmadıʺ yalanı söylerken basın mensupları çekim yapıyordu (Takvim.com.tr) Komisyona basın mensupları alınmasına ve bütün haber kameralarının çekim yapmasına rağmen CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer CHP'li milletvekilleri "basının çekmesine izin verilmiyor" diyerek provokasyon yaptı.