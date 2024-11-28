CHP'lilerden komisyonda "kameralar alınmıyor" yalanı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
KAMERALAR İÇERİ ALINMIYOR YALANI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un CHP'li milletvekilleri protesto edecek malzeme bulamayınca bu kez kameraların içeriye alınmadığı yalanına başvurdu.
CHP'li milletvekilleri ʺkameralar alınmadıʺ yalanı söylerken basın mensupları çekim yapıyordu (Takvim.com.tr)
Komisyona basın mensupları alınmasına ve bütün haber kameralarının çekim yapmasına rağmen CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer CHP'li milletvekilleri "basının çekmesine izin verilmiyor" diyerek provokasyon yaptı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın paylaşımı (Sosyal medya)
SANSÜR YALANINA SOSYAL MEDYADAN DEVAM ETTİ
Sosyal medyada o anları paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Adalet Bakanlığı bütçesinde basına sansür! Basın, bütçe salonundan çıkarılmaya çalışıldı. Bu sansür düzenini kabul etmiyoruz!" diyerek yalana devam etti.
KAMERALAR ÇEKİM YAPMAYA DEVAM ETTİ
CHP'li vekiller sansür yapılıyor yalanını atarken bile kameralar ve bazı milletvekilleri ile danışmanlarının telefonla çekimleri devam etti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)
MUŞ ARA VERDİ
Yaşanan tartışmaların ardından Komisyon Başkanı Muş, oturuma ara verdi.
Aranın ardından Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.