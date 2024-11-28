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CHP'lilerden komisyonda "kameralar alınmıyor" yalanı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. CHP’li milletvekilleri protesto edecek malzeme bulamayınca bu kez kameraların içeriye alınmadığı yalanına başvurdu. CHP’li vekiller sansür yapılıyor yalanını söylerken bile kameralar çekime devam etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:36 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:45
CHP’lilerden komisyonda kameralar alınmıyor yalanı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP'lilerden komisyonda "kameralar alınmıyor" yalanı

KAMERALAR İÇERİ ALINMIYOR YALANI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un CHP'li milletvekilleri protesto edecek malzeme bulamayınca bu kez kameraların içeriye alınmadığı yalanına başvurdu.

CHP'li milletvekilleri ʺkameralar alınmadıʺ yalanı söylerken basın mensupları çekim yapıyordu (Takvim.com.tr)CHP'li milletvekilleri ʺkameralar alınmadıʺ yalanı söylerken basın mensupları çekim yapıyordu (Takvim.com.tr)

Komisyona basın mensupları alınmasına ve bütün haber kameralarının çekim yapmasına rağmen CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer CHP'li milletvekilleri "basının çekmesine izin verilmiyor" diyerek provokasyon yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın paylaşımı (Sosyal medya)CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın paylaşımı (Sosyal medya)

SANSÜR YALANINA SOSYAL MEDYADAN DEVAM ETTİ
Sosyal medyada o anları paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Adalet Bakanlığı bütçesinde basına sansür! Basın, bütçe salonundan çıkarılmaya çalışıldı. Bu sansür düzenini kabul etmiyoruz!" diyerek yalana devam etti.

KAMERALAR ÇEKİM YAPMAYA DEVAM ETTİ
CHP'li vekiller sansür yapılıyor yalanını atarken bile kameralar ve bazı milletvekilleri ile danışmanlarının telefonla çekimleri devam etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)

MUŞ ARA VERDİ
Yaşanan tartışmaların ardından Komisyon Başkanı Muş, oturuma ara verdi.

Aranın ardından Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. (Takvim.com.tr)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. (Takvim.com.tr)

KOMİSYON GÜNDEMİNDE NE VAR?
Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştay'ın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

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