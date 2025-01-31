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Ara, bul, yok et! 13'ü daha sarı torbaya girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:26 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:34
Ara, bul, yok et! 13’ü daha sarı torbaya girdi

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    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

    13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki operasyonlarda 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (MSB)13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (MSB)

    "ARA BUL YOK ET"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"