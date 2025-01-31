Ara, bul, yok et! 13’ü daha sarı torbaya girdi

Terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

"ARA BUL YOK ET" Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"