CHP’nin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM'ye getirip "Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat mağduru" olarak tanıttığı Sevgi Süle ve Özkan Özdemir'in kirli yüzü ortaya çıktı. CHP'nin sahip çıktığı iki isimle ilgili dikkat çeken terör bağlantılar gün yüzüne çıktı.

DEM Parti ile ittifak kuran CHP'nin mülakat oyunu deşifre oldu

Teröristleri Meclis'te ağırlamasıyla bilinen CHP'li Veli Ağbaba'nın başrolde olduğu skandalda, Süle'nin kız kardeşi Damla Hatice Topuz'un DHKP-C üyesi, eşinin kardeşi Sinan Süle'nin ise PKK üyesi olduğu belirlendi. Ayrıca Süle'nin Halk Evleri yaz kamplarına katıldığı da öğrenildi.

Süle'nin kız kardeşi Damla Hatice Topuz'un DHKP-C üyesi çıktı

CHP'nin mağdur olarak tanıttığı Özkan Özdemir'in HDP çalışmalarında aktif rol aldığı ve PKK sempatizanı olduğu belirlendi. Özdemir'in geçmişte hakaret suçundan soruşturma geçirdiği, ancak ceza almadığı da ortaya çıktı.

CHP'nin mağdur olarak tanıttığı Özkan Özdemir'in HDP çalışmalarında aktif rol aldığı ortaya çıktı

Bu durum, CHP ve terör sempatizanları arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne sererken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın geçmişteki bir skandalını yeniden gündeme getirdi. Ağbaba'nın, terörist "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın'ı "doktor" olarak TBMM'de ağırladığı ortaya çıkmıştı.

Terörist Özge Aydın, Kasım 2019'da öldürüldü

YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan terörist Özge Aydın, Kasım 2019'da Suriye'de Mehmetçiğe yönelik canlı bomba saldırısı girişiminde bulunurken etkisiz hale getirildi.

Veli Ağbaba Meclis'te ağırlamıştı

Veli Ağbaba görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, teröristin o dönemde öğrenci olduğunu bildiğini söylemişti. Terörist 600 bin lira ödülle aranıyordu.