Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza girdi.
Adaylık için her yolu deneyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çıkışı yargı mensuplarına parmak sallayarak aradı.
AKIN GÜRLEK'İN AİLESİNİ TEHDİT ETTİ
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan 20 Ocak'ta bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." beyanıyla açık açık Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.
Bu gelişme sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
İmamoğlu hakkında Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçundan soruşturma başlatıldı.
BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 27 Ocak'ta ise bilirkişi "Satılmış Büyükcanayakın" ismini verip açık açık hedef gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi.
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.
EKREM İMAMOĞLU İFADE VERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, her iki soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade işlemleri başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde (X)
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP örgütleri de İstanbu Adalet Sarayı'na geldi. Çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde (X)