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Teğmenlerin korsan yemininde karar günü! MSB açıkladı

Bir grup teğmenin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup kılıç çekmesi sonrası başlatılan "disiplin" sürecinde karar günü geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 12:04 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 12:43
Teğmenlerin korsan yemininde karar günü! MSB açıkladı

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    Bir grup teğmenin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup kılıç çekmesi millet nezdinde rahatsızlık oluşturdu.

    Teğmenlerin korsan yemininde karar günü!

    TSK'nın itibarını zedeleyen "disiplinsizlik" hadisesi sonrası harekete geçildi.

    DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI
    Korsan yemine iştirak eden teğmenler hakkında Yüksek Disiplin Süreci başlatıldı.

    MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    YDK KARARI ÇIKACAK
    16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu bugün kararını açıklayacak.

    MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda.

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    TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
    Takvim.com.tr'nin manşet manşet gündeme getirdiği organize korsan yemine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz. Ordumuzu yıpratamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

    Maceracı yaklaşımların millet nezdinde rahatsızlık oluşturacağını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli de "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

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