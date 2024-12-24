Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK "İhraç" gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu

Bir grup teğmenin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup milli iradeye kılıç çekmesi millet nezdinde derin rahatsızlık oluşturdu. Vesayet özlemi pekişen "Sosyal Medya Atatürkçüleri" olayı istismar ederken "orduda disiplinsizlik" tartışmaları baş gösterdi.



DİSİPLİNSİZLİĞİN AMASI LAKİNİ OLMAZ!



Tartışmaya açılıp itibarı zedelenmek istenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli unsurlarının başında hiç şüphesiz "disiplin" geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "disiplin" konusuna çok dikkat ediyordu.



GARDIROP ATATÜRKÇÜLERİNİN MASKESİ DÜŞTÜ



Atatürk'ün "Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez" sözü bugünkü korsan yemin tartışmalarında başı çeken "Gardırop Atatürkçüleri'nin maskesini düşürdü.



Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin "TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" açıklamasını yaparak net bir tutum ortaya koydu.



YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SÜRECİ BAŞLADI



Gelişme üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'nda 'teğmenler' gündemli süreç başladı. 16 Ocak 2025 Perşembe günü YDK'nın "ihraç" gündemiyle toplanması bekleniyor.



TEĞMENLERE TEBLİGAT GİTTİ! NE KARAR ÇIKACAK?



Teğmenlere görüşülme tarihi konusunda tebligat yapıldı. Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda.



ORGANİZE DİSİPLİNSİZLİĞİN MİMARINDAN PİŞKİN AÇIKLAMA: "PİŞMAN DEĞİLİM"



Öte yandan fitili ateşleyen Teğmen Ebru Eroğlu "Pişman değilim" diyecek kadar ileri gitti.



Eroğlu törenden 10 gün önce kendisine ve beraberindekilere tebliğ edilen "mevzuat dışına çıkılmaması ve metnin dışına çıkılmamasının mümkün olmadığı" uyarısını hiçe sayıp tören günü korsan yemin hadisesini organize ederek adeta üstlerine ve TSK teamüllerine meydan okudu.



FİTİLİ ATEŞLEYEN ANONS: 175 DEVRESİ SAHAYA



Eroğlu'nun sunu kürsüsünde açık kalan ses yayın düzeninden tüm arkadaşlarını sahada toplamak için "175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, sayın velilerimiz 175. Dönem mezunları olarak son kez subay andımızı okumak istiyoruz. Lütfen sahayı boşaltınız, lütfen sahayı boşaltınız. Arkadaşlar sahaya, Malazgirt sahaya" şeklinde anons yaptığı öğrenildi.





"SİZ BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"



Takvim.com.tr'nin manşet manşet gündeme getirdiği organize korsan yemine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz. Ordumuzu yıpratamayacaklar" dedi.



Maceracı yaklaşımların millet nezdinde rahatsızlık oluşturacağını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli de "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" açıklamasında bulundu.







