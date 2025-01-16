Millete kılıç çekmenin bedeli! MSB duyurdu... Teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlıyor

Millete kılıç çekip Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine "disiplinsizlik" gölgesi düşüren teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlıyor.



Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin bugün saat 14.00'te başlayacağını duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı Teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."





Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda.