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Takvim Gazetesi'nde bayrak değişimi

Takvim'i Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri haline getiren süreçte emeği olan Ergün Diler, bayrağı devretti. Faruk Erdem, Takvim Gazetesi'nin yeni genel yayın yönetmeni olarak atandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 09:16 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 09:17
Takvim Gazetesi’nde bayrak değişimi

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    Her zaman halkın ve hakkın yanında olan, milli iradenin gür sesi Takvim Gazetesi'nde bayrak değişimi yaşandı.

    2009 yılından bu yana Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Ergün Diler, görevi gazetemizin ekonomi müdürü Faruk Erdem'e devretti.

    Gündeme ışık tutan kendine has yorumlarıyla ön planda olan Diler, haber içeriklerini değerlendirme ve yansıtmasındaki yaklaşımı ile Takvim'i Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri haline getiren süreçte emek verdi.

    Bayrağı Ergün Diler'den devralan Faruk Erdem ise iş hayatına 1988 yılında başlayarak çeşitli gazetelerde görev almış ve 2000 yılında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü olarak gazetemizin bünyesine katılmıştı.

    Öte yandan Takvim Gazetesi Yazı İşleri Koordinatörlüğü görevine 1995 yılından bu yana Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Ali Akada atandı.

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