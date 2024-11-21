MSB'den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil...

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▪️ (Teğmenlerin korsan metni okuması) eylem, amirlerin izni olmadan, grup hâlinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askerî hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur.
▪️ (Teğmenler) Disiplinsizliğin "ama"sı, "lakin"i, "fakat"ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez.
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▪️ Atatürk'ün de dediği gibi "Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez." TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez.
▪️ "Atatürk'ün değerlerini savunuyoruz" görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer.
▪️ Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK'ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK'nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır. TSK'da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.
TAKVİM MANŞET MANŞET YAZMIŞTI
Teğmenlerin disipline sevk edilmesinin sebebinin sosyal medyada köpürtüldüğü gibi, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarıyla ya da "kılıç çatmak"la alakalı olmadığını takvim.com.tr yazmıştı.