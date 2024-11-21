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MSB'den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil...

Türkiye'nin gündemine oturan korsan yeminli teğmenlerin disipline sevk edilmesinin nedeninin slogan veya kılıç olmadığını takvim.com.tr manşet manşet yazmıştı. MSB'den korsan yeminli teğmenler hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "(Teğmenlerin disipline sevki) İsnat edilen suç kılıç çatmak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır" denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:32
MSB’den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil...

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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki korsan yemin hakkında MSB'den açıklama geldi. Muhalefetin üzerinde tepindiği "Atatürk'ün askerleriyiz dedikleri için soruşturma başlatıldı" algısının bir yalandan ibaret olduğunu gözler önüne seren açıklamada "İsnat edilen suç kılıç çatmak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır" denildi.

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MSB'den şu ifadelere yer verildi:

▪️ Teğmenler yürürlükten kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletti, bunun mümkün olmadığı kendilerine defaatle tebliğ edilmesine rağmen disiplinsizlik yapıldı.

▪️ Teğmen Ebru Eroğlu diğer teğmenleri mikrofonla anons ederek sahada topladı, ailelerin alandan dışarı çıkmalarını istedi, basın mensuplarını da tören alanına davet ederek organize bir disiplinsizlik yapıldı.

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▪️ Bazı teğmenlerin ısrarla korsan metni okumak istemelerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı gerekli tedbirleri alamayan amirler de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

▪️ Teğmenlere isnat edilen suç, kılıç çatmak veya "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. İnceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur.

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▪️ (Teğmenlerin korsan metni okuması) eylem, amirlerin izni olmadan, grup hâlinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askerî hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur.

▪️ (Teğmenler) Disiplinsizliğin "ama"sı, "lakin"i, "fakat"ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez.

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▪️ Atatürk'ün de dediği gibi "Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez." TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez.

▪️ "Atatürk'ün değerlerini savunuyoruz" görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer.

▪️ Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK'ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK'nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır. TSK'da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.

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Teğmenlerin disipline sevk edilmesinin sebebinin sosyal medyada köpürtüldüğü gibi, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarıyla ya da "kılıç çatmak"la alakalı olmadığını takvim.com.tr yazmıştı.

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