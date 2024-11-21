MSB'den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil...

▪️ (Teğmenler) Disiplinsizliğin "ama"sı, "lakin"i, "fakat"ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez.

▪️ ( Teğmen lerin korsan metni okuması) eylem, amirlerin izni olmadan, grup hâlinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askerî hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur.

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▪️ Atatürk'ün de dediği gibi "Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez." TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez.

▪️ "Atatürk'ün değerlerini savunuyoruz" görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer.

▪️ Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK'ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK'nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır. TSK'da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.